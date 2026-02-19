Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

Stanfordi ülikoolis õppiv ameeriklane Parker Watt rääkis "Ringvaatele", et on väga palju asju, mis teda Eestis kunsti, ühiskonna ja tehnoloogia mõttes vaimustavad. Ta haaras kaamera ja Eestis ringi rännates talletas siinsete Ukraina kunstnike viise, kuidas loominguga tegelemine aitab raskel ajal ellu jääda.

Stanfordi ülikoolis rahvusvahelisi suhteid tudeeriv Parker tuli Tartu Ülikooli esialgu lihtsalt oma õpingute tõttu. Endalegi ootamatult aga veetis ta kogu möödunud aasta üksi kaameraga mööda Eestit ringi käies, et koguda kokku Eestisse sõja eest pagenud ukraina kunstnike lood ja neist film kokku panna.

"Praktikal olles kohtusin paljude ukrainlastega. Hakkasime rääkima nende kogemustest, vestlustest kasvas välja kunstnike ja kultuuriinimeste teema. Mind köitis mõte, kuidas kunst on üks kultuuri jätkumise moodus, kui inimene tunneb end rünnaku all," ütles rezissöör Parker Watt.

Esile kerkis ka teema, kuidas kunst aitab inimesel paraneda ja leida endale uus kogukond.

"Munade tegemine on nagu meditatsioon. Ma usun, et igasugune kunst saab aidata inimesel raskusest üle saada. See aitab stabiliseerida vaimset süsteemi ja rahuneda," ütles kunstnik Yevheniia Ohu, kes valab oma valu põssankade ehk Ukraina traditsiooniliste lihavõttemunade tegemisse.

Kalligraafiaga tegelev kunstnik Olja sõnul peavad nad päästma oma maa, igaüks omal moel.

Watt on väga tänulik, et tal õnnestus tegeleda rahvatantsuga ja osaleda ka tantsupeol. "See oli võimas hetk. Midagi sarnast olen kogenud, vaadates Ukraina tantsutruppi Volya tantsimas nende rahvarõivais. Selles mõttes on eestlased ja ukrainlased väga sarnased," nentis Watt.

"Raske on jätkata ukraina kultuuri arendamist ja hoidmist välismaal.," sõnas tantsuõpetaja Anastasia Kozachok. "Me elame Eestis ja oleme Eestile väga tänulikud, õpime eesti keelt ja vaatame eesti rahvatantse, mis on väga ägedad, aga peame hoidma ka enda identiteeti."

"Filmis osalenud kunstnikud näitasid mulle, kuidas looming saab rõõmu tuua. Näitasin üht videot oma kodulinna koolis. See oli nii mõjuv, et üks tüdruk tõusis püsti ja ütles, et kõik uudistest nähtu muutub abstraktseks, see möödub, kui näha ainut hävingut. Aga kui näha inimesi naeratamas, tantsimas, elu nautimas, siis see oli tema jaoks rikastav," nentis Watt.

Ameeriklase sõnul tundis ta Eestiga sidet juba esmakordselt siia tulles. "Eesti sõbrad võtsid mind nii soojalt vastu ja see jäi mind mingil põhjusel saatma, aga Eesti on minu meelest väga inspireeriv paik. Kunsti, ühiskonna ja tehnoloogia mõttes. Ja teil on nii palju lõbusat, näiteks Puuluup, üks mu lemmikbände, minus tekitavad nii paljud asjad siin vaimustust," muheles Watt.