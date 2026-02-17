X!

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Lia Laatsi tema 100. sünniaastapäeval

17. veebruaril on näitleja Liia Laatsi 100. sünniaastapäev. Heidame pilgu ERR-i arhiivikaadritele Laatsist nii pildis kui ka videos.

Lia Laats sündis 17. veebruaril 1926. aastal.

Ta õppis aastatel 1940–1946 Tallinna 8. keskkoolis ning seejärel nii draamateatri stuudios kui ka Estonia teatri draamaõpperühmas.

Laats töötas Estonia teatris aastatel 1946–1948 ning 1976–1980, Endlas 1948–1951, Vanemuises 1960–1976 ning ka Eesti Filharmoonias aastatel 1951–1960 ja 1980–1981. Eesti Filharmoonias tegutses ta ka estraadinäitlejana.

Lisaks mängis ta filmides, neist tuntumad on "Mehed ei nuta", "Noor pensionär" ja "Siin me oleme".

Näitleja tööst loobus ta 1986. aastal.

Ta pälvis 2002. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Lia Laats suri 24. aprillil 2004. aastal.

"Mehed ei nuta" (1968)

"Noor pensionär" (1972)

"Siin me oleme!" (1978)

"Lia Laats omas mahlas" (1997)

Toimetaja: Karmen Rebane

