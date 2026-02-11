Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

Moekunstnik Liisi Eesmaa rääkis "Ringvaates", et eesti juurtega Brasiilia kõrgmoelooja Oskar Metsavahi disainitud Brasiilia olümpiakoondise rõivaste märksõnaks on julged ideed ja tipptehnoloogia kultuurivõtmes, mis annab sportlasele enesekindluse. Eesti olümpiakoondise riided on Eesmaa sõnul väga praktilised ja väga igavad.

"Ma ei kujuta ette ühtegi moeshowd, kus on nii palju vaatajaid ja sul on võimalus võtta seisukoht, näidata oma kultuuri uhkust ja ilu ning esile tuua ägedaid sportlasi läbi riietuse," ütles moekunstnik Liisi Eesmaa.

Brasiilia olümpiakoondise rõivad disainis moekunstnik ja kõrgmoe looja Oskar Metsavaht, kes elab ja tegutseb Brasiilias ning kelle vanemad on eestlased. "Tal on väga põnev taust, ta on arst ja ta on ise saanud varem lumelauas ka poodiumikoha. Sportlaste olümpiarõivastega on ta mänginud suurte vormidega, pealt puhas, ilus ja õhuline. Kui avad jaki, siis eest tuleb välja uhkelt tepitud Brasiilia lipp. See annab sportlasele enesekindluse ja jõu, et riik on sinuga. See on väga jõuline märksõna," tõi Eesmaa välja.

Brasiilial on Eesmaa sõnul toredad detailid, puhvpüksid, puhvseelikud, läbitepitud mütsid. "Iga detail on peensusteni läbi töötatud. Brasiilia sportlaste rõivad on minu absoluutne lemmik," lisas Eesmaa. "Julged ideed ja tipptehnoloogia kultuurivõtmes."

Mongoolia riietuses on näha rahvuslikku traditsiooni. "Nad on võtnud 13.– 15. sajandist pärit kangelaste ja klassikalise rõivatüübi ja lõike ning toonud selle kaasaega. Mongoolia kašmiir, imeilusad siidist kandid ja tikandid. Kui ümberringi on puhvid ja spordimood, siis neil on teine äärmus oma mugavate lõhikute ja tõstetud kraega, see eristub väga kaunilt. Käsitöö on au sees."

Kanada riietus oli Eesmaa sõnul väga põnev ja kaasaegne. "Kui vaadata nende vormirõivaid, siis üliäge kasutus on just üleelusuuruses vahtraleht, mis tuleb nende lipu pealt ja on tepitud vaibale sisse. Suured vormid ja suured jakid. Need on Lululemoniga koostöös tehtud vormid," tõdes Eesmaa.

Eesmaa tõi välja, et olümpiakoondiste rõivaste puhul oli väga erinevat taset. "Oli suuri riike, kes polnud üldse panustanud ja väikseid riike, nagu näiteks Haiti, kes panustasid väga palju. Haitil oli ainult paar sportlast, neil olid käsitsi maalitud jakid, seelikud. Rõivastus tulenes nende traditsioonist, loodusest ja kultuurist."

"Eesti sportlaste riideid ma alguses ei pannud tähele. Need on väga praktilised ja väga igavad," sõnas Eesmaa.