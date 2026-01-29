X!

Kultuuriklubi Tempel juht: noorte peod on osutunud väga populaarseks

Foto: Jüri Looring
Eelmisel aastal taasavatud kultuuriklubi Tempel juht Andres Tölp lükkas Vikerraadios ümber levinud arvamuse nagu tänapäeva noortel poleks pidudel käimise soovi, tõdedes, et Templi ukse taga lookleb populaarse bändi esinemise eel ikka mitmekümnemeetrine järjekord.

"Meie eelmise aasta veebruaris taasavasime oma klubi ja mingeid sulgemismõtteid meil küll praegu ei ole," ütles kultuuriklubi Tempel juht Andres Tölp. "Kümneks aastaks oleme ennast klubi uude asukohta sisse seadnud, siis vaatame, mis edasi saab."

2016. aastal tegutses kultuuriklubi Tempel Pärnu endise postkontori 3. korrusel. "Siis tuli koroona-aeg. Minu jaoks parim asi, mis elus juhtunud, sain puhata. Aga püssi me põõsasse siiski ei visanud, inimesed käisid peale ja siis tegime Pärnus kaasava eelarve kampaania ning umbes 900 inimest andsid märku, et Templi tegevus peab jätkuma," meenutas Tölp.

Möödunud aastale tagasi vaadates tõdes Tölp, et kõige rohkem toimus kontserte ja pidusid, aga oli ka muid vahvaid tegevusi. "Toimus turupäev, kus müüdi igasugust bändikraami ja heategevuslik oksjon, millega kogusime raha Pärnu muusikakooli lapse pillifondi jaoks. Samuti toimusid meil igasugused seminarid, õppepäevad, konverentsid ja ka mõned etendused. Et inimestel poleks huvi ainult kontsertidel käia, vaid et maja oleks rohkem kultuurimaja mõõtmega."

Ruumi on Tölpi sõnul majas palju ja seda tuleks kasutada multifunktsionaalselt. "Lauatennist saab meie juures näiteks mängida."

"Väga suure menuga on meil toimunud uuema põlvkonna noorte muusika kontserdid. Võib-olla on põhjuseks ka see, et noortele ei pakuta Pärnus sellises mastaabis produktsioone. Meie võimekus on vastu võtta pea 500 inimest," tõdes Tölp.

Noorte peol tuleb maja Tölpi sõnul alati täis. "Siinkohal tahaks teha ka avaliku vabanduse, et me ei osanud ette näha, et noorte peod osutuvad nii populaarseks. Kuuekümnemeetrist järjekorda miinuskraadides oli päris valus vaadata. Nüüd parendame olukorda, et inimesed saaksid kiiremini tuppa ja ei peaks õues külmetama," nentis klubi juht.

Noorte peol astuvad üles uuema põlvkonna pop-räppartistid. "Triibupasta ja 5miinust näiteks. Nende nimede peale noor tuleb kohale. Palju on räägitud sellest, et tänapäeva noortel justkui ei ole enam väljaskäimistahet, ma lükkan kõik selle ümber. See on ikkagi väga menukas, mis praegu toimub," nentis Tölp.

Tölpi sõnul saigi Tempel avatud selleks, et ümber lükata arvamust nagu talvel Pärnus mitte midagi ei toimuks. "Talvel on Pärnu kogukond just aktiivne, suvel ta üürib oma puukuuri ja korteri välja ning läheb ise maale."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

