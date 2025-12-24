Galerii: ETV jõulustuudio toob kokku pered kaugelt ja lähedalt

Jõululaupäeva õhtul tervitavad ETV vaatajaid Piret Järvis-Milder ja Juhan Kilumets, kes võtavad pühadesäras stuudios vastu neljajalgseid külalisi, pühadeks koju saabunud peresid ja legende muusikast spordini.

"Jõulud ETV-ga" on eriliste kohtumiste ja elamuste päralt. USA.st on pühadeks kodumaale tulnud Grete Griffin oma perega, kes leidsid aega telemajast läbi astuda ja saavad seal vestluse kõrval kohe sülti ja mannavahtu proovida. Pere on saates kaasas ka lauljal Ant Nurhanil, kes lisaks kuuse ehtimisele astub sel õhtul üles Eesti Laulu lavapartneri Minimal Windiga.

Oma pere tegemisi jagavad jõuluõhtul vaatajatega Priit ja Laura Võigemast, kelle jaoks 2025. aasta tähistab nii töiseid õnnestumisi kui ka pere kasvamist. Pühadetraditsioonidest tuleb juttu ka õdede Eva Luigase ja Signe Kiviga. Rohenäpuna tuntud Eva Luigas saab seejuures ülesandeks internetis laineid lööva käbimaiuse valmistamise.

Jõuluõhtusse lisavad elevust politseikoerad Xak ja Uljas, koos nendega saabub stuudiosse Rakvere politseijaoskonna koertegrupi juht Tõnu Kohver.

Aastale 2025 vaatavad saates tagasi filmiga "Fränk" kinod vallutanud noored näitlejad Tõru Kannimäe ja Derek Leheste, kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill ning laulja Voldemar Kuslap koos Martin Trudnikoviga. Kodumaiste lavade legend esitab jõuluõhtul ka ühe laulu. Muusikalise üllatusega astuvad vaatajate ette veel Marko Matvere, Oskar Seeman ja Saara Nüganen.

"Jõulud ETV-ga" on ETV ekraanil 24. detsembril kell 19.30.