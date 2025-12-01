Keeleteadlane: sõnastikku jõudsid uudissõnad egomull, allapuhe ja käejälg

Eesti keele instituudi juhtivleksikograaf Margit Langemets tutvustas "Terevisioonis" sel aastal sõnaraamatusse jõudnud uudissõnu egomull, allapuhe, käejälg, murtud südame sündroom ja plaanur ning tõdes, et sõnad jõuavad sõnaraamatusse siis, kui meedias hakatakse neid kasutama.

"Tänapäeval eelistame mõelda ja rääkida nii, et iga sõna on mingis situatsioonis õige, ja mingis situatsioonis võib osutuda valeks, aga nii, et üleüldiselt saaks sõnale sildi külge panna, et üks sõna on õige ja teine on vale, sellist olukorda me tänapäeval ei kaalu," ütles eesti keele instituudi (EKI) juhtivleksikograaf Margit Langemets.

"Teeme tähelepanekuid elust endast. Kui sõnu hakatakse kasutama meedias, näiteks "Aktuaalses kaameras" käivad inimesed ja räägivad oma asjadest või ajalehes kirjutatakse. Erialainimesed on toonud need välja," selgitas Langemets, mil viisil jõuavad uued sõnad sõnaraamatusse.

Egomull tähistab inimest, kes elab nii enda ruumis, et tal pole tähelepanuvõimekust teistele inimestele. "See sõna käib enesekesksete inimeste eluolu kohta. Mull on tore sõna, mis annab võimalusi igas suunas tähendusi tekitada."

Allapuhe on äikese ajal tekkiv ja alla maapinnale laskuv rajuhoog. "Ilmateadete kaudu jõudis see sõna meie huviorbiiti. Käänatakse seda sõna nii: allapuhe-allapuhke. Teised sarnased sõnad on sissepuhe või läbipuhe. Torude puhastamise mõttes," selgitas Langemets.

Käejälg on värske sõna selles mõttes, et see on tulnud sõna jalajälg järel. "Jalajälg otseses tähenduses on see jälg, kui me jalaga astume kuskile ja sellest jääb jälg. Jalajälg on tähendanud ka millegi mahatrampimist või äralõhkumist. Ökoloogilises mõttes jalajälg. Jalg ja käsi on nüüd nagu vastandunud. Jalg on kergelt halva maiguga sõna ja käsi on natuke parem. Käejälg on positiivne keskkonnamärk. Kui keskkonnahoiuga on hästi, siis võidakse sellest rääkida kui käejäljest," tõi keeleteadlane välja,

Murtud südame sündroom on haiguslik seisund, mis mingis mõttes sarnaneb infarktile, aga see on põhjustatud eeskätt emotsionaalsest, aga ka füüsilisest stressist. "Inimese sees on samasugune olek, kui siis, kui süda koledasti valutab lörri läinud armastuse pärast."

Plaanur on seade, mis aitab meil elu plaanida või mingeid ülesandeid, tegevusi ja toimetusi meie elus.