Uuskasutuskeskuse juht: maailm vajab inimesi, kes valivad teisiti

Foto: ERR
Uuskasutuskeskuse juht Katriin Jüriska rääkis "Terevisioonis", et maailm ei vaja uusi asju, vaid inimesi, kes valivad teisiti. Jüriska sõnul paigaldavad nad Tallinnasse ja Tartusse ringluskapid, kuhu inimesed saavad ööpäev läbi tuua ära asju, mida nad enam ei vaja.

"Uuskasutuskeskuse üks sügav filosoofia on, et me usume, et kõik asjad, millega me esimest korda elus kohtume, on meie jaoks uued asjad. Pole vahet, kas need on kellegi poolt varem kasutatud või ei ole. Kui me ostame endale uue auto või korteri, on see harva ju tegelikult tuttuus. Nii on ka kõikide teiste asjadega," ütles Uuskasutuskeskuse juht Katriin Jüriska.

Uuskasutuskeskuses on ka väga palju täiesti uut kaupa, millel sildid küljes.

"Oma kohe algavas jõulukampaanias ütleme, et maailm ei vaja uut, vaid ta vajab meid valima teisiti. Sellest tekib muutus, sest kui pole nõudlust, pole ka pakkumist vaja," tõdes Jüriska.

Nüüd on Uuskasutuskeskus uuesti ringlusse võtnud kasutatud toidukapid, kuhu saab esemeid, mida ise enam ei vaja, ööpäev läbi ära tuua. Esimene ringluskapp on paigaldatud Tallinnasse, Tähesaju Uuskasutuskeskuse ette. "Kokku paneme viis sellist kappi nii Tallinnasse kui Tartusse. Vaatame, kuidas inimesed need vastu võtavad. Sinna kappi on näiteks väga mugav tuua kergesti purunevaid esemeid."

Uuskasutuskeskuse juht Katriin Jüriska Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Reimo Sildvee

