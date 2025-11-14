Simon Pegg võitlusest depressiooni ja alkoholismiga: ma ei tahtnud surra

Pimedate Ööde filmifestivali raames Eestit külastanud briti koomik ja stsenarist Simon Pegg meenutas "Ringvaates" keerulist eluperioodi, mil pistis rinda alkoholismi ja depressiooniga. Jõudu nendega võidelda andis soov elada ja oma tütart suureks kasvamas näha.

Peggi kutsus Tallinna režissöörist sõber Jamie Adams, kelle film "Lase päike särama" Pimedate Ööde filmifestivalil esilinastus. Esimesel Tallinna õhtul jalutas Pegg vanalinnas ja õppis linna tundma. "Paistab tore linn," märkis ta.

55-aastane Simon Peggi on eelkõige tuntud komöödianäitlejana. Komöödiani jõudis ta ülikoolikoolis õppides. "Komöödia oli mugav võimalus vaadata oma haridusest kaugemale, sest ülikool pole nagu näitlemiskool, et lavastad etenduse, agendid tulevad vaatama ja võib-olla pärast koolis lõpetamist saad endalegi agendi. Ülikoolis seda ei juhtu. Komöödia tundus olevat midagi, millega saan tegeleda omaette. Ja saan ka esineda, ma nautisin seda," rääkis Pegg.

Komöödiat tehes sattus ta koomikute ringkonda ning tutvus Edgar Wrighti ja Nick Frostiga, kellega koos alustas Pegg oma filmikarjääri. Nende läbimurdefilmiks sai 2004. aastal esilinastunud zombikomöödia "Shawn ja zombid". Seda, et film üle piiride nõnda läbi murrab, ei osanud Pegg ette näha.

"Me tahtsime lihtsalt zombifilmi teha. Olime Edgariga mõlemad zombifilmide fännid," avas ta filmis tausta. "Minu noorus oli 1980-ndatel. George Romero "Surnute koidik" keelati Suurbritannias ära, sest seda peeti liiga vägivaldseks. Mina olin poisikesena sellest vaimustuses!"

Kuid Peggi võib näha ka Hollywoodi kassahittides: ta on kaasa teinud nii kolmes "Star Treki" filmis kui "Võimatu missiooni" seerias koos Tom Cruise'iga. Samuti on Pegg oma hääle laenanud mõnedele multifilmitegelastele, kellest tuntuim on "Jääaja" sarjast nirk Buck.

Hollywoodi suurfilmid erinevad Peggi sõnul Briti filmidest vaid ressursside poolest. "Raha, mis on mängu pandud. Võttepaikade mastaapsus. Aeg, mis võteteks kulub. Meie võtame oma filmid üles võib-olla 12 nädalaga. Aga kahes viimases "Võimatu missiooni" filmis osalesin kokku viis aastat, sest kaks filmi tehti järjest. Sinna vahele jäi koroonaaeg ja siis näitlejate streik, aga sellegipoolest oli võtteperiood ülimalt pikk," kirjeldas ta.

Pegg on avalikult rääkinud oma võitlusest alkoholismi ja depressiooniga. Neist aitas tal lahti saada filmi "Võimatu missioon 4" tegemine. "Sel ajal olingi depressiooniga hädas. Kasutasin alkoholi, et neid tundeid maha suruda. Ma polnud veel jõudnud arusaamiseni, mis seisus ma olen. Kui algasid "Võimatu missioon 4" võtted, olin just selgusele jõudnud. Jätsin joomise, püüdsin vaimse tervise korda saada. Filmi juures töötamine, koos sellega kaasneva hoolitusega, oli mulle suureks abiks," nentis ta.

Koomiku sõnul aitas tal keerulise haigusega võidelda soov elada. "Ma ei tahtnud surra! Nii lihtne see ongi. Meil oli äsja sündinud laps. Ta on minu jaoks kogu mu maailm. Sain aru, et kui tahan olla tema elus olulisel kohal ja näha teda suureks kasvamas, siis pean oma elustiili muutma. Nii ma tegingi."

Täna hoiab ta enda keha ja vaimu tervisliku toitumise ja trenniga. "Kui sul juba on selline sõltuvusaldis loomus, tasub keskenduda tegevusele, mis on sulle kasulik, mitte kahjulik, näiteks fitness. Mul on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, seega kipun asjadele liialt keskenduma. Püüan sellele keskendumise suunata positiivsetele asjadele. Hoida end vormis, süüa tervislikult. Need on positiivsed asjad," avas Pegg.