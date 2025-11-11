Púr Múdd: meie saund on melanhoolne, rõõmsad lood on lennanud prügikasti

Elektropopi duo Púr Múdd liige Joonatan Siiman rääkis Vikerraadios, et bändi saund on alati olnud melanhoolne ja kõik rõõmsad lood on lennanud prügikasti. Siimani ja Rõõmuse sõnul meeldib neile kõike ise teha ja oma viimase loo "Südamesse" salvestamisel laulsid nad kahekesi suure koori partiid sisse.

"Meil on Oliveriga hästi sarnane taust, oleme mõlemad põlised kirikupoisid, ja mina olen ka peale puhkpillide kõikvõimalikke instrumente mänginud," ütles Joonatan Siiman bändist Púr Múdd.

"Mina olen õppinud Otsa koolis löökpille, aga kõik muu on mul ise õpitud. Ikka tänu Youtube`ile," lisas bändi liige Oliver Rõõmus.

Siimani sõnul on bändi saund alati olnud melanhoolne. "Lool peab hing sees olema. Rõõmsad laulud on meil kõik lennanud prügikasti."

Rõõmus katsetas esimest korda elektroonilise muusika tegemist 12-aastaselt. "Minu huvi elektroonilise muusika vastu sütitas ka perekond Sõnajalgade albumiesitlus, kus ma nägin esimest korda elus, et trummar mängis digitrumme."

Bändi kõige värskem lugu on "Südamesse". "Laulule kirjutasime kolm-neli refrääni, enne kui jäime lõpuks rahule," ütles Siiman. "Loos on kuulda mõnusat koori, seda me hakkasime Oliveriga kordamööda vokaalruumis erinevate häältega sisse laulma."

Meeste tervise kuul rääkis Rõõmus, et tervisehädad kimbutavad ka noori inimesi. "Mul endal näiteks istuda väga ei kannata, alaselg hakkab valutama, istun liiga palju, mu eriala on ka selline, istun stuudio ja trummi taga küürus. Teine mure on mul nutikael."

Siimani sõnul ei julgeta oma hädadest rääkida, sest öeldakse, et sa oled ju veel nii noor, mis sul viga "Ikka peab minema tervisekontrolli. Sama on läbipõlemisega. Suvel oli tamp nii hull, suures pildis väga tore, aga lõpuks sa ei tee enam vahet, mis sa teed ja kus sa oled," tõdes Siiman.

Púr Múdd "Südamesse"