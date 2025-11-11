X!

Púr Múdd: meie saund on melanhoolne, rõõmsad lood on lennanud prügikasti

Vikerraadio
Foto: Kairit Leibold / ERR
Vikerraadio

Elektropopi duo Púr Múdd liige Joonatan Siiman rääkis Vikerraadios, et bändi saund on alati olnud melanhoolne ja kõik rõõmsad lood on lennanud prügikasti. Siimani ja Rõõmuse sõnul meeldib neile kõike ise teha ja oma viimase loo "Südamesse" salvestamisel laulsid nad kahekesi suure koori partiid sisse.

"Meil on Oliveriga hästi sarnane taust, oleme mõlemad põlised kirikupoisid, ja mina olen ka peale puhkpillide kõikvõimalikke instrumente mänginud," ütles Joonatan Siiman bändist Púr Múdd.

"Mina olen õppinud Otsa koolis löökpille, aga kõik muu on mul ise õpitud. Ikka tänu Youtube`ile," lisas bändi liige Oliver Rõõmus.

Siimani sõnul on bändi saund alati olnud melanhoolne. "Lool peab hing sees olema. Rõõmsad laulud on meil kõik lennanud prügikasti."

Rõõmus katsetas esimest korda elektroonilise muusika tegemist 12-aastaselt. "Minu huvi elektroonilise muusika vastu sütitas ka perekond Sõnajalgade albumiesitlus, kus ma nägin esimest korda elus, et trummar mängis digitrumme."

Bändi kõige värskem lugu on "Südamesse". "Laulule kirjutasime kolm-neli refrääni, enne kui jäime lõpuks rahule," ütles Siiman. "Loos on kuulda mõnusat koori, seda me hakkasime Oliveriga kordamööda vokaalruumis erinevate häältega sisse laulma."

Meeste tervise kuul rääkis Rõõmus, et tervisehädad kimbutavad ka noori inimesi. "Mul endal näiteks istuda väga ei kannata, alaselg hakkab valutama, istun liiga palju, mu eriala on ka selline, istun stuudio ja trummi taga küürus. Teine mure on mul nutikael."

Siimani sõnul ei julgeta oma hädadest rääkida, sest öeldakse, et sa oled ju veel nii noor, mis sul viga "Ikka peab minema tervisekontrolli. Sama on läbipõlemisega. Suvel oli tamp nii hull, suures pildis väga tore, aga lõpuks sa ei tee enam vahet, mis sa teed ja kus sa oled," tõdes Siiman.

Púr Múdd "Südamesse"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Sten Teppan

Samal teemal

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10.11

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

10.11

Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

10.11

Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

08.11

Näitleja Juozas Budraitis: "Viimse reliikvia" võttel juhtus raske õnnetus

08.11

Psühholoog Tõnu Lehtsaar: lähisuhe sünnib jaatamisest, mitte nõudmistest

09.11

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

10.11

Lauli Koppelmaa: ma ei suuda oma last kõikidest lapsepõlvetraumadest säästa

08.11

Galerii: "Klassikatähed 2025" konkursi võitis pianist Havryil Sydoryk

06.11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo