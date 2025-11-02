"Klassikatähed" kohtuvad finaali eel klounide ja karatega

Veel enne kui "Klassikatähed" astuvad publiku ette suures finaalis, ootab neid viimases televoorus etteaste väljaspool muusikamaailma tegutseva partneriga. Uue heli saab saates ka legendaarne mängufilm "Siin me oleme".

Fantaasiavoorus põimivad klassikatähed muusika kokku teiste aladega ja nende lavapartneriteks on kuuendas saates klounid, sportlased ja kunstnikud.

Klarnetist Isabella Runge jagab lava klounide Piibu ja Tuuduga. Tuule-Helin Kriguli flöödimängu saadab viibeldes Bella Kurg. Havryil Sydoryki omaloodud klaveripala "Vabaduse tants" saatel esineb stuudios sportvõimleja Katrin Sirak. Originaalpalaga "Kata" üllatab ka Harald Trass, kellega koos näitavad võitluskunsti karatekad Mia Mirtel Kitt ja Johanna Real Nagel. Löökpillimängija Karl Martin Tombak pakub vaatemängu koos valguskunstnik Timo Taliga ja sopran Annabel Soode esitleb disainer Tuuliki Peili fantaasiarikast disaini koos metsosopran Tuuri Tedega.

Kas koostöös sünnib uus kvaliteet, mis kõnetab ka maailmalavadel tuntud muusikaproffidest žüriid? Esitusi hindavad sel korral jazzmuusik Maria Faust, dirigendid Kristjan Järvi ja Mihhail Gerts.

Kõik võistlejad saavad viimases televoorus näidata enda oskusi ka filmimuusikaga, sest uue heli saab stuudios legendaarne mängufilm "Siin me oleme".

2. novembri saade on viimane televoor enne suurt finaali, sest "Klassikatähed 2025" võitja selgub juba 7. novembril Estonia kontserdisaalis, kui viimases olulises etteastes jagatakse lava ERSO-ga. Finaali eel, 6. novembril antakse ühine kontsert ka Tartus.

Kuni suure finaalsaateni jätkub ka televaatajate hääletus. Telefonihääletuse numbrid (ühe kõne hind on üks euro):

900 7001 Tuule-Helin Krigul, flööt;

900 7002 Isabella Runge, klarnet;

900 7003 Annabel Soode, sopran;

900 7004 Havryil Sydoryk, klaver;

900 7005 Karl-Martin Tombak, löökpillid;

900 7006 Harald Trass, kitarr.



"Klassikatähed 2025" on eetris pühapäeval kell 19.15 ETV-s ja Klassikaraadios. Kõiki seniseid saateid näeb Jupiteris.

Finaalkontserdist teeb otseülekande Klassikaraadio reedel, 7. novembril kell 19. ETV toob finaalsaate vaatajateni laupäeval, 8. novembril kell 18.45.