Vaata uuesti: Annabel Soode esitas finaalis kuulsaid ooperiaariaid
"Klassikatähed 2025" finaalis esitas sopran Annabel Soode Richard Wagneri, Wolfgang Amadeus Mozarti ja Giuseppe Verdi sulest pärinevaid kuulsaid ooperiaariaid.
Esitust saatis Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Andres Kaljuste juhatamisel.
Estonia kontserdisaalis toimuval finaalkontserdil kõlas sopran Annabel Soode esituses Richard Wagneri "Wesendoncki laulud" "Unelmad", Wolfgang Amadeus Mozarti kirjutatud donna Elvira aaria "Ah, chi mi dice mai" ooperist "Don Giovanni" ja Giuseppe Verdi Leonora kavatiin "Tacea la notte placida ... Di tale amor che dirsi" ooperist "Trubaduur".
Toimetaja: Annika Remmel