"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Dirigent Olari Elts astus enne punktide andmist ette rahulolematu noodiga. "Olud olid väga ebavõrdsed, väga raske on võrrelda juba seda, kas keegi mängib saadet, soolot või hoopis laulab, ka lugude raskusastmed olid hästi erinevad, mõne looga oli väga keeruline midagi isikupärast, suurt, vägevat ja virtuoosset ette võtta, mõnel puhul olid need suuremad," ütles ta ja lisas, et kõik osalejd püüdsid siiski pigistada viimast välja. Eltsi andis maksimumpunktid Harald Trassile.

Ooperilaulja Mirjam Mesak nõustus Eltsiga. "Tohutult raske on anda sellisele asjale punkte, kõigile tahaks anda maksimumpuntid," rõhutas ta ja lisas, et kõik olid supertublid. "Otsustasin, et kõige paremini saan ma hinnata nii, kui ma hindan iga etteastet kui erinevat esitust ehk milline etteaste jättis mulle kõige sügavama mulje, milline oli kõige terviklik ja mis tundus kõige rohkem valmis ilma proovita," selgitas ta ja mainis, et tema teine lähtepunkt oli väljakutse suurus. "Oma maksimumi andsin ma täna sellele esitusele, mis mulle terviklikuna kõige sügavama mulje jättis ja see oli Karl Martin Tombak."

Muusik ja helilooja Rein Rannap kinnitas, et seekordne kava oli väga vaheldusrikas. "Mina saan hinnata neid hinnata ainult selle põhjal, mida ma sel korral nägin ja kuulsin, vabandan kõigi osavõtjate ees, et need ei ole õiglased ja võrdsed, aga selline saate ülesehitus oli," rõhutas ta ja andis oma maksimumpunktid Annabel Soodele.

Stuudiopublik andis oma maksimumpunktid klarnetist Isabella Rungele.