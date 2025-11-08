X!

Vaata uuesti: Tuule-Helin Kriguli esituses kõlas André Jolivet

Foto: Gunnar Laak/Eesti Kontsert
"Klassikatähed 2025" finaalis esitas Tuule-Helin Krigul André Jolivet kontserdi flöödile ja keelpilliorkestrile.

Esitust saatis Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Andres Kaljuste juhatamisel.

Estonia kontserdisaalis toimuval finaalkontserdil kõlas Tuule-Helin Kriguli esituses André Jolivet kontsert flöödile ja keelpilliorkestrile:  I Andante cantabile. II Allegro scherzando, III Largo, IV Allegro risoluto.                                          

Toimetaja: Annika Remmel

