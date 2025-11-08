Vaata uuesti: Tuule-Helin Kriguli esituses kõlas André Jolivet
"Klassikatähed 2025" finaalis esitas Tuule-Helin Krigul André Jolivet kontserdi flöödile ja keelpilliorkestrile.
Esitust saatis Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Andres Kaljuste juhatamisel.
Estonia kontserdisaalis toimuval finaalkontserdil kõlas Tuule-Helin Kriguli esituses André Jolivet kontsert flöödile ja keelpilliorkestrile: I Andante cantabile. II Allegro scherzando, III Largo, IV Allegro risoluto.
