Vaata uuesti: "Klassikatähtede" osalejad lõid filmile "Siin me oleme" uue helimaailma

Klassikatähed
"Klassikatähed" ja "Siin me oleme” Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Klassikatähed

Muusikapalade esitamise kõrval oli "Klassikatähtede" osalejatel kuuendas saates ka eriülesanne: igaüks neist pidi looma katkendile Sulev Nõmmiku kultusfilmist "Siin me oleme" uue helitausta.

Annabel Soode koos metsosopran Tuuri Tede ja pianist Kärt Ruubeliga:

Harald Trass:

Karl Martin Tombak:

Tuule-Helin Krigul:

Havryil Sydoryk koos saksofonist Uku Grossiga:

Isabella Runge:

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Klassikatähed"

