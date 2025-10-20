"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Žüriiliige Marko Reikop ütles, et need muusikud, kes "Klassikatähtedesse" tulid osalema, teadsid ette, et keegi saab nulli ja keegi saab viis punkti. "Ma ei ole kellelegi neist helistanud, et palun tule "Klassikatähtedesse" musitseerima, äkki sulle on klarnet kaasa võtta," tõdes ta ja lisas, et kõige kõrgemad punktid annab ta pianist Havryil Sydorykule.

Žüriiliige Rasmus Puur andis oma kõige kõrgemad punktid kitarrist Harald Trassile, nulli peale jäi sopran Annabel Soode. Pianist Holger Marjamaa tunnustas viie punktiga Havryil Sydorykut, ka tema jättis punktideta Annabel Soode.

Publikult sai kõige kõrgemad punktid Havryil Sydroyk, ilma punktideta jäi löökpillimängija Karl Martin Tombak.