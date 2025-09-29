"Klassikatähtede" avasaate võitis Ukraina juurtega pianist Havryil Sydroyk

Tänavusel "Klassikatähtede" hooajal ühtki osalejat saadetes välja ei saadeta, küll aga valitakse iga saate lõpus žüriiliikmete ja stuudiopubliku punktide põhjal saate võitjate. Avasaate parimaks valiti pianist Havryil Sydoryk.

Paavo Järvi sõnas, et žüriiliikmena on punktide panemine kõige raskem moment. "Võrreldas mõnd lauljat keel- või löökpillimängijaga on umbes sama, kui küsida, kas banaan on parem kui tomat, tegelikult ei ole see päris tehtav," ütles ta. Kõige kõrgemad punktid andis Järvi Ukraina juurtega pianstile Havryil Sydorykule.

Ooperilaulja Lauri Vasar kinnitas samuti, et tal jäi punkte väheks. "Oleks tahtnud veel kõrgemaid punkte anda, aga ma arvan, et sain ikkagi hakkama." Ka tema kõige kõrgemad punktid läksid Sydorykule. "Tõesti fantastiline muusik," rõhutas ta.

Oma maksimumi – 5 punkti – andis Havryil Sydorykule ka Risto Joost. "Tal on väga orgaaniline ja tugev loomulik musikaalsus, mille järgi on lihtne joonduda, ma arvan, et dirigendil ja orkestril on sind lihtne jälgida," ütles ta.

Stuudiopubliku lemmik oli avasaates aga löökpillimängija Karl Martin Tombak.