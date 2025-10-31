Võistlev cosplayer: kostüümi valmistan terve aasta, et kanda seda üks päev

Cosplayer Elina Kipper rääkis "Terevisioonis", et talle meeldib kostüümimängudes võistelda seepärast, et suhelda sarnaste huvidega inimestega ja saada oma meisterdatud kostüümile professionaalset tagasisidet. Kipperi sõnul võib vabalt nii olla, et ta veedab aasta kostüümi meisterdades, et kanda seda üks päev.

Cosplay ehk kostüümimäng on Eesti noorte seas üha populaarsem ning tähendab enese riietamist mõneks muinasjutu- või filmitegelaseks.

"Eestikeelset head vastet pole sõnale cosplay veel leitud. Kust jookseb piir lihtsalt kostüümi kandmise ja cosplay vahel, siis oleneb sellest, kuidas sa ise seda piiri tunnetad ja sellest mõtled," selgitas cosplayer Elisa Kipper.

Kipperi sõnul võib vabalt nii olla, et ta veedab pool aastat või aasta kostüümi meisterdades, et kanda seda üks päev.

Cosplay võistlustel hinnatakse nii kostüümide valmistamist kui ka esinemist. "Iga cosplayer paneb kokku oma lavashow."

Võistlustel on cosplayer'itel kaks põhikategooriat. "Üks on craftsmentship, mis keskendub kostüümi valmistamisele ja kus innatakse kostüümi kvaliteeti. Teine kategooria on performance, kus hinnatakse põhiliselt seda, mida sa laval teed, kuidas karakterit näitled," selgitas Kipper. "Teises kategoorias ei ole üldse oluline, et sa oleksid kostüümi ise teinud. Cosplayer olla ei tähenda, et sa pead kõik kostüümid nullist ise tegema."

"Enamus cosplayer'eid ei võistle, aga minu jaoks võistlus on väga oluline, sest see on võimalus ühenduda inimestega, kellel on sarnased hobid ja huvid ning saada tagasisidet oma tööle. Võistlustel on alati oma ala tipp-professionaalid, kes hindavad," nentis Kipper.

Eestis on cosplayer'eid alla saja. "Huviliste arv aga järjest kasvab. Eriti noori tuleb praegu väga palju juurde."

Kui on huvi cosplay'ga tegelda, siis Kipperi sõnul tasub sammud seada ajaloomuuseumisse, kus on cosplay klubi, mille järgmine kogunemine on novembris.