Eestisse jõudnud lendav auto kujundab ümber linnatranspordi tuleviku

"Ringvaade" käis uudistamas Eestisse jõudnud lendavat autot, mis suudab tõusta 500 meetri kõrgusele ja millega loodetavasti võib Euroopas sõita juba aasta pärast. Lennumasina tootja sõnul ületab lendava auto müük paari aastakümne jooksul elektriautode müügi kahekordselt.

"Tegemist on linnaliikuriga, masina lennukõrgus on 300–500 meetrit, maksimaalne lennukaugus 80 kilomeetrit. Autoga saab järjest sõita 35 minutit ja tippkiiruseks on 130 kilomeetrit tunnis," ütles Luxury Motors OÜ sõidukiekspert Kristo Tõll. "Auto hind on veidi üle 200 000 euro. See on eksklusiivne toode, kellel on helikopter ja lennuload, miks mitte selline auto ka endale osta. "

Lennuvälja pole selle auto jaoks vaja. "Tõused õhku, käid poes ja tuled koju tagasi," muheles Tõll.

Autol on kaheksa mootorit ja kui kolm mootorit peaksid rikki minema, suudab masin ka viie mootoriga lennata. "Kui ka see ei õnnestu, on masinale sisse ehitatud langevari, et võiks maanduda turvaliselt," tõdes Tõll.

Xpengi tootja prognooside järgi ületab lendavate autode müük paari aastakümne jooksul elektriautode müügi kahekordselt.

"Väidetavalt on aasta pärast võimalik Euroopas selliste masinatega legaalselt lennata," ütles Luxury Motors OÜ tegevjuht Maarja Litau. "Kuna tegemist on mehitatud quadro-drooniga, siis täna ei luba Euroopa seadused selliseid droone lennutada. Sellist masinat nimetatakse quadrocopteriks."

Lennumasina kabiinis rooli ei ole. Kui sihtkoht välja valitud, lendab masin ise kohale.