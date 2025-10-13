X!

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

Varia
Heino Pars
Heino Pars Autor/allikas: Faivi Kljutšik / ERR
Varia

Esmaspäeval, 13. oktoobril möödub 100 aastat Heino Parsi sünnist. Eesti nukufilmi suurmeistrit peavad meeles ka ERR-i kanalid.

Jupiteris on Heino Parsi 100. sünniaastapäeva puhul esile tõstetud teemarida, kus vaatamiseks on valik tema kõnekatest nukufilmidest – "Välek vibulasest" "Operaator Kõpsi" filmideni.

Esmaspäeva õhtul eetris oleva "Osoon" tähistab Heino Parsi sünniaastapäeva koos Mait Laasiga. Üheskoos meenutatakse Parsi filme ja erilist oskust tuua nukufilmi kaudu loodus inimestele lähemale.

ETV2 pakub vaatamiseks dokumentaali "Aja meistrid". 2008. aastal valminud animatsiooni elementidega dokumentaalfilm räägib 85-aastasest Elbert Tuganovist ja 80-aastasest Heino Parsist, kahest animaatorist-elukunstnikust, kes vaatamata muutlikele oludele teostasid end aja meistritena. Stsenarist ja režissöör Mait Laas. Eesti filmiajakirjanike ühing valis "Aja meistrid" 2008. aasta parimaks filmiks.

Lisaks on ETV2 eetris esmaspäeval legendaarsed "Kunksmoor", "Kunksmoor ja kapten Trumm" ja "Seitse kuradit", mille režissöör on Heino Pars. 

Toimetaja: Karmen Rebane

