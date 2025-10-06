"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Paavo Järvi sõnul olid muljed teise saate esituste järel väga head. "Mina annaksin kõigile vähemalt neli punkti ja allapoole seda ei ole keegi väärt, aga mängureeglid on kahjuks sellised, et tuleb kõigile anda oma järjekord," tõdes ta ja lisas, et maksimumpunktide väärilise esituse tegi Havryil Sydroyk.

Lauri Vasara arvates olid kõik noored muusikud imelised. "Aga seda tuleb võtta kui mängu, mitte kui konkurssi, seega meil on lihtsalt mängureeglid," rõhutas ta ja lisas, et pärast nende punktide panemist ei saa ta nädal aega magada. "Maksimumi saab Havryil."

Risto Joost kinnitas, et oleme jõudnud Eesti muusikakultuuriga etappi, kus noored muusikud ei ole lihtsalt emotsionaalsed, vaid nad on ka teadlikud sellest, mida nad teevad. "See pole mitte lihtsalt spontaanne eneseväljenduse formaat, vaid see on vaimu ja hinge sümbioos, mis tähendab, et teil on olnud väga head õpetajad ja võib-olla veel jätkate seda teed," rõhutas ta ja lisas, et parimate esituse tegi Havryil Syodryk.

Stuudiopublikult sai kõrgeimad punktid Isabella Runge, žüriiliikmetele lemmik Havryil Sydoryk sai publikult vaid kaks punkti.