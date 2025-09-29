Pianist Havryil Sydoryk: vanad asjad, mis on sajandeid eri põlvkondi teeninud, ei kaota oma tähtsust

Kuidas kirjeldaksid end ühe lausega?

Armastan avastada endale uut, aga olen veendunud, et vanad asjad, mis on juba mitu sajandit teenindunud paljusid põlvkondi, ei kaota oma tähtsust.

Kes tõi sind muusika juurde?

Ema tõi mind muusika juurde, ta sundis mind. Kaks mu venda mängida klaverit, aga mulle hakkas see väga kiiresti meeldima ja hakkasin tõsiselt tegelema muusikaga.

Keda nimetaksid enda eeskujudeks?

Mu põhiline eeskuju, kelle muusika ühendab endas selget mõistust ja puhast ilu, kes mõjutas kõiki järgnevate heliloojate põlvkondi ja kes tõi eelneva ajastu ja oma ajastu muusika tippu ning ennustas tulevikku, on J. S. Bach.

Esimene mälestus seoses klassikalise muusikaga?

Lastena, kui ma olin umbes 7-aastane ja mu vend 10-aastane, tundus meile väga naljakas Beethoveni 5. sümfoonia algus, sest ta algab dramaatiliselt ja võimsalt, aga siis tuleb kohe sisse vaikne teema. Mu vend mängis tihti selle sümfoonia algust nalja pärast.

Kuidas iseloomustaksid paari lausega oma instrumenti?

Mu pill võimeldab mõelda orkestraalselt ja tal on piiritu võimalused oma mõtete ja ideede eluviimiseks.

Mis on seni kõige eredam mälestus seoses muusikaga?

Ma olin siis 7-aastane ja kirjutasin oma esimest lugu, mida mängisin emale ette ja ütlesin talle rõõmsalt, et saan tulevikus heliloojaks!

Milline muusikaline teos on sinu jaoks kõige olulisem?

"HTK" ehk "Hästi tempereeritud klaviir", see pole mitte lihtsalt teos, vaid terve kogumik 24 prelüüdist ja 24 fuugast. Aga ma arvan, et seda võib pidada üheks tervikuks, kuna need prelüüdid ja fuugad jutustavad piiblilugusid. Need on tihti šifreeritud numbrites ja käikudes, mille liikumine näitab kujundlikult sündmust ja selle sündmuse meeleolu.

Sellest ajast, kui ma avastasin need 9-aastasena enda jaoks, ei väsi ma ikka neid uuesti ja uuesti kuulata, sest see muusika on niivõrd sügav ja mitmekihiline, et iga kuulamisega saab leida midagi uut enda jaoks.

Mis on sinu suurim unistus?

Mu suurim unistus on saada oma teoseid oma orkestriga mängida.

Millist popmuusikat sa kuulad? Kes on sinu lemmikartistid?

Viimasel ajal ei kuula popmuusikat, aga varem kuulasin J-poppi ja mu lemmikartistid olid Eve ja Lamp.

Miks otsustasid osaleda "Klassikatähtedes"?

See oli veel eelmisel aastal, me kuulasime muusikaajaloo tunnis Eino Tambergi "Aariat" ja me vaatasime esitust "Klassikatähtedest", ning üks mu klassikaaslane küsis: "Noh, Havryil, lähed Klassikatähtedesse?". Ja siis päriselt läksingi sinna.