"Klassikatähed" võistlus kogub hoogu: ees ootab virtuoospalade väljakutse

Klassikalise muusika konkursi "Klassikatähed" teises osas astuvad kuus noort osalejat vastu tõelisele proovikivile ehk ette võetakse virtuoospalad, mille saab esitaja näidata oma tehnilist meisterlikkust ja osavust.

Virtuoospala nõuab kiiret ja täpset mängu, ulatudes sageli äärmustesse: väga kõrged või väga madalad noodid ning keerukad ja ülikiired meloodilised pöörded. Olümpiadeviisi "kiiremini, kõrgemale, kaugemale" võiks muusikas kõige paremini kehastada just virtuoossed palad. Publikule peab mäng aga kõlama muretult ja lennukalt, kuigi esistaja jaoks on laval tegemist ühe raskeima ülesandega.

Selles saates kõlavad eri pillide tippteosed: Paul Taffaneli fantaasia Weberi "Nõidküti" teemadel (Tuule-Helin Krigul, flööt), Faustin ja Maurice Jeanjeani "Guisganderie" (Isabella Runge, klarnet), Johann Straussi Rosalinde tšaardaš operetist "Nahkhiir" (Annabel Soode, sopran), Sergei Prokofievi Skertso op. 12 nr 10 kogumikust "Kümme pala" (Havryil Sydoryk, klaver), Iannis Xenakise "Rebonds:" B (Karl-Martin Tombak, löökpillid) ja Alberto Ginastera kitarrisonaat op. 47: IV Finale (Harald Trass, kitarr).

Osalejate etteasteid hindab kolmeliikmeline žürii, kuhu sel pühapäeval kuuluvad dirigendid Paavo Järvi ja Risto Joost ning bariton Lauri Vasar. Lisaks žürii ja stuudiopubliku arvamusele loeb ka televaatajate hääl. Oma lemmiku poolt saab hääletada telefoni teel kuni finaalkontserdi alguseni 7. novembril.

900 7001 Tuule-Helin Krigul, flööt

900 7002 Isabella Runge, klarnet

900 7003 Annabel Soode, sopran

900 7004 Havryil Sydoryk, klaver

900 7005 Karl-Martin Tombak, löökpillid

900 7006 Harald Trass, kitarr

"Klassikatähtedes" hooaja jooksul ükski osaleja saatest välja ei lange ja kõik telekonkursile pääsenud muusikud astuvad novembris Estonia kontserdisaalis üles finaalkontserdil koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. Saadet juhib pianist Johan Randvere.

"Klassikatähed 2025" on eetris pühapäeviti kell 19.15 ETV-s ja Klassikaraadios.