Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

16-aastane Ukraina pianist Havryil Sydoryk rääkis saates "R2 Hommik!", et muusika annab talle lootust ja soovi elada siin sünges maailmas ning "Klassikatähed 2025" konkursi võitu tähistas ta klaverit harjutades. Sydoryki õpetaja Age Juurikase sõnul on Havryil looja.

"Võitu tähistasin klaverit harjutades," ütles "Klassikatähed 2025" saate võitja Havryil Sydoryk.

Sydoryki õpetaja Age Juurikas meenutas, kui eufooriline tunne tal oli, kui suvel oli Havryil ETV-s salvestanud esimest "Klassikatähed 2025" saadet ja nelja esimese vooru eest saanud kõige kõrgemad punktid.

Saadete salvestuse ajal oli Sydoryki sõnul väga hea atmosfäär. "Kui me teisi vaatasime, eriti kui oli poptöötluste salvestamine, siis oli väga äge seda just öösel salvestada, see on teistmoodi tunne kui päeval."

Sydoryk kolis Eestisse Ukrainast ja õpib nüüdseks juba kaks aastat MUBA-s. "Alguses läksin Prantsusmaale, kus õppisin aasta, aga seal ei olnud nii kõrge tase klaveriõppes ja sellepärast pidin valima teise kooli. Mu isa käis kunagi Eestis tööreisil ja mul on juba lapsepõlvest saadik suur huvi Eesti vastu. Teadsime, et Eestis on väga kõrge klaveriõppe tase, sest meil olid Inglismaal sõbrad, kes seda rääkisid."

Klassikatähed 2025 finaalkontsert Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Age Juurikat soovitas Sydorykile pianist Martti Raide. "Havryil on väga inspireeriv õpilane. Ta on minu ligi 20 aastase pedagoogipraktika jooksul esimene õpilane, kelle puhul ma tunnen, et saan täpselt sama palju tagasi kui ma ise annan. Mõlemad pooled peavad panustama täpselt sama palju, siis tulevad tulemused."

"Muusika on üks asi, mis annab mulle lootust ja soovi elada selles sünges maailmas. Muusika väga inspireerib mind," tõdes Sydoryk.

Eesti keelt on tema arvates päris mõnus ja lihtne õppida. "Hääldus ei ole nii raske ja grammatika on tegelikult loogiline. Eesti keel on lihtsam kui ukraina keel."

MUBA-sse õppima asus Sydoryk septembris. Juurikase sõnul tuli Havryil detsembri alguses ühel päeval tundi ja ütles, et palun räägime edaspidi ainult eesti keeles. "Nii läkski," lisas Juurikas.

"Igas tunnis mängib ta mulle oma uue teose ette," tõdes Juurikas. "Havryil on looja. See on nii loomulik, see on tema vereringe osa. See toidab tema enda interpretatsiooni ka."

"Klaveril on kõige lihtsam oma mõtteid väljendada," ütles Sydoryk, kes on õppinud ka viiulit, flööti, kitarri ja klavessiini.