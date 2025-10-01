Sopran Annabel Soode: "Klassikatähtedes" osalemine on pikaajalise unistuse täitumine

Tänavu "Klassikatähtedes" osalev sopran Annabel Soode ütles, et ta nimetaks oma intrumenti – ehk häält – kapriisseks, üdini loomulikuks, plastiliseks ja hästi aus

Kuidas kirjeldaksid end ühe lausega?

Olen vokalist, kes muusika ja teatri kaudu otsib…midagi.

Kes tõi sind muusika juurde?

Ilmselt viiulimängijast isa.

Keda nimetaksid enda eeskujudeks?

Lise Davidsen, Barbara Hannigan, Jessie Norman, Elina Garanča, Anne Sofie von Otter, Asmik Grigorian, Kaija Saariaho.

Esimene mälestus seoses klassikalise muusikaga?

Pühapäeva hommik, tatrapudru lõhn ja isa mängib köögis mandoliinil Bachi E-duur partiitat.

Kuidas iseloomustaksid paari lausega oma instrumenti?

Kapriisne, üdini loomulik, plastiline ja hästi aus. Mu instrumendis peegeldub vahetult emotsionaalne ja psühholoogiline seisund. Ha-las-ta-ma-tu.

Mis on seni kõige eredam mälestus seoses muusikaga?

Korngoldi, Bergi, Richard Straussi, Beethoveni, Saariaho, Glassi, Tormise, Tüüri, Tubina, Puuri ooperid.

Milline muusikaline teos on sinu jaoks kõige olulisem?

"Liebestod" Wagneri "Tristanist ja Isoldest"

Mis on sinu suurim unistus?

Elada julge ja rikkalik elu.

Millist popmuusikat sa kuulad? Kes on sinu lemmikartistid?

David Bowie, Lady Gaga, Joni Mitchell, Pink Floyd, Lana Del Rey, Aretha Franklin.

Miks otsustasid osaleda "Klassikatähtedes"?

Tahtsin juba eelmine kord kandideerida, aga polnud selleks piisavalt valmis. Pärast seda aga mõnda aega saateid ei tehtud...

Osalemine on minu jaoks pigem pikaajalise unistuse täitumine.