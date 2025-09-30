Kitarrist Harald Trass: kitarr on erakordselt väljendusrikas ja võimalusterohke instrument

Tänavu "Klassikatähtedes" osalev kitarrist Harald Trass ütles, et on suur saatesarja fänn ja tahtsin seda kõike ise kogeda.

Kuidas kirjeldaksid end ühe lausega?

Noor, kes on leidnud oma elutee.

Kes tõi sind muusika juurde?

Muusika juurde on toonud mind minu vanemad, pannes mind Nõmme Muusikakooli.

Keda nimetaksid enda eeskujudeks?

Vanemad Tiina ja Toomas, vanavanemad Raine Loo ja Hans Trass, õde Karis, eriala õpetajad Martin Kööbi, Vahur Kubja, Kirill Ogorodnikov,

Esimene mälestus seoses klassikalise muusikaga?

Isa oreli ja klaveri ipprovisatsioonid.

Kuidas iseloomustaksid paari lausega oma instrumenti?

Kitarr on erakordselt väljendusrikas ja võimalusterohke instrument, olles võimeline võluma paljude erinevate muusikažanrite kuulajaid.

Mis on seni kõige eredam mälestus seoses muusikaga?

Lapsepõlve esinemised laulupeol.

Milline muusikaline teos on sinu jaoks kõige olulisem?

Ma armastan muusikat, aga ei saa öelda, et üks teos oleks mulle kõige olulisem.

Mis on sinu suurim unistus?

Arendada ome anne täielikult välja.

Millist popmuusikat sa kuulad? Kes on sinu lemmikartistid?

Kuulan funk'i ja tavalist popmuusikat. Lemmikartistid puuduvad.

Miks otsustasid osaleda "Klassikatähtedes"?

Olen suur "Klassikatähtede" fänn ja tahtsin seda kõike ise kogeda.