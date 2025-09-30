X!

ETV pärjati armastatuima meediabrändi tiitliga, teisel kohal on ERR.ee

ETV
ETV Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Reedel, 26. septembril jagati Vilniuses auhindu parimatele Balti riikide brändidele. Eesti enim armastatud meediabränd on ETV, sellele järgneb ERR.ee.

Vilniuses toimunud Baltic Brand Forumil jagati auhindu nii baltikumi- ja valdkonnaüleselt kui ka riikide kaupa.

Eesti armastuim bränd on küsitluse kohaselt Swedbank, millele järgneb ETV. Esiviisikusse kuulusid veel Telia, Kalev ja ERR.ee.

Eesti meediabrändide edetabelis on esimesel kohal ETV. Teisele kohale tuli ERR.ee. Vikerraadio on Delfi järel meediabrändide loetelus neljandal kohal.

Enim armastatud brändide esikoha kogu Baltikumis sai Swedbank, järgnevad Maxima ja Omniva.

Brand Capitali brändi- ja elustiiliuuring selgitas Baltikumi parimad välja juba 20. korda. Uuring viidi läbi Norstati poolt, küsitlus hõlmas üle 3000 Baltikumis elava inimese vanuses 15–74 eluaastat. Eestist osales brändiuuringus 326 kaubamärki.

Toimetaja: Karmen Rebane

