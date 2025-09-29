X!

Päästeamet hoiatab suitsuandureid kontrollivate libainspektorite eest

Foto: ERR
Päästeameti inspektor Liina Valner rääkis "Terevisioonis", et suitsuandurite korrasolekut kontrollivad inspektorid ei küsi mitte kunagi inimese ID-kaardi PIN-koode ega sularaha. Valneri sõnul liiguvad inspektorid ringi ametivormides ja neil on töötõendid.

Viljandis leidis 23. septembril aset juhtum, kus end päästeameti inspektoritena esitlenud petturid püüdsid kätte saada vanahärra sääste. "Kui pangatöötaja poleks õigel hetkel oma sisetunnet usaldanud ja hakanud uurima, miks vanainimene ID-kaardi PIN-koode uuendada soovib, oleks petturid vanahärra raha endale saanud," ütles päästeameti inspektor Liina Valner.

Sel konkreetsel juhtumil tekitas usaldust ka see, et andureid mitte ainult ei kontrollitud, vaid need vahetati ka välja. "Vastutasuks küsiti raha, aga vanahärra ID-kaardi PIN-koodid olid aegunud."

"Need kaks noormeest on politsei poolt kinni võetud. Noormehed olid dressides, aga usaldus võideti sellega, et tehti ka midagi ära," nentis Valner.

Valneri sõnul on päästeameti inspektoril spetsiaalne ametivorm ja töötõendid. "Seekord liigume koos päästemeeskondadega. Kui andur on töökorras, on kõik väga hästi. Kui ei ole, saab rakendada väärteo lühimenetluse otsust, mis on tänavu 80 eurot."

Sel aastal toimuvad päästeameti inspektorite reidid kolmandat korda ja olukord suitsuanduritega üldiselt paraneb.

Valneri sõnul ei küsi inspektorid kunagi PIN-koode ega ka sularaha.

Päästeameti inspektor Liina Valner Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

