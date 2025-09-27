Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

Järgmisel kolmapäeval, 1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, mille raames toimub üle Eesti enam kui 100 kontserti ja muusikasündmust. Samal päeval saab avapaugu helilooja Eduard Tubina loomingule pühendatud festival Tubin. Viiendat korda toimuva Tubinale pühendatud festivali kunstiline juht on dirigent Mihhail Gerts, kes soovib Tubina loomingut tervele maailmale tutvustada.

"Eesmärgiks on see, et see teadmine jõuaks orkestrite ja inimesteni maailmas. Selles osas teen kõik, mis minu võimsuses. Eks näis, see ei ole lühiajaline protsess. Ühe aastaga kindlasti ei jõua," lausus ta.

Dirigenditöö puhul peab Gerts, kes on ka pianist, kõige võluvamaks ühistegemist. Seda, mis tema trump selles ametis on, Gerts ei oska öelda.

"Ma loodan, et see trump on veel kujunemisjärgus. Dirigendiamet on selles mõttes üks väga pealiskaudne amet, sest see spekter neid tehteid, mida ma peame sooritama, heliloojad ja repertuaar, see on lihtsalt hoomamatu – 400 aastat kunstmuusikat," tõi ta välja.

Tubina looming on andnud Gertsile kesktelje, mille ümber ka teisi teadmisi ehitada. "Üks vanem kolleeg ütles mulle, et mis sa jändad selle Tubinaga, ma nimetan sulle vähemalt 25 heliloojat, kes on kõik sama head. Ma ei osanud talle tollel hetkel midagi vastata, aga pärast jäin mõttesse, et tegelikult on ju osalt õigus, ainult, et peab olema mingisugune huvide kese, mis loob sinu kompetentsi välja," leiab ta.

"Mulle ei meeldi sõna ekspert, sest üldiselt vaatlen ennast kui mitmevõistlejat, mulle meeldib teha palju asju suhteliselt ühtlasel tasemel, võimalikult kõrgel võimete piires. Selle kaudu ma loodan, et kujuneb minu trump dirigendina."

Gerts on seadnud endale eesmärgi, et igas tema proovis peab orkester vähemalt korra naerda saama.

"Me teeme tõsist tööd, aga üks hetk peab olema, kus tuleb nali ja toimub see avanemine. Seda on kõige raskem saavutada, et see loomulik nali, mis Eri Klasil oli alati varrukast võtta, õigel hetkel tuleks. See võib tihtipeale kogu tulemuse õigesse suunda pöörata. Sellega ma töötan kõige rohkem."

Saade "Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeviti kell 10.