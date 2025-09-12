Põhjanabal töötav meregeoloog: siin on keskmine Eesti talv

Põhjanabal ekspeditsioonil olev meregeoloog Riko Noormets rääkis "Ringvaatele", et kuigi ümberringi on tohutud jääväljad, on temperatuuride järgi seal keskmine Eesti talv. Noormetsa sõnul on nende töö abivahenditeks nii jäälõhkuja kui helikopter.

"Põhjanabal käisime paar nädalat tagasi, aga praegu oleme siin lähistel. Seekord on meie eesmärgiks Põhja-Jäämere Kanada mandrilava uurimine. Kanada on kolmeks aastaks endale üürinud Rootsi jäälõhkuja ja praegu on kolmeaastase programmi esimene aasta," selgitas meregeoloog Riko Noormets. "Kanada tahab oma piiri määrata Põhja-Jäämerest ja see on olnud meie põhieesmärk, aga loomulikult me kogume siin ka teadusandmeid, sest see osa Põhja-Jäämerest on kõige vähem tuntud, sest siin on kõige rohkem jääd."

Põhjanabal temperatuurid külmad ei ole. "Mõnest plusskraadist kuni seitsme-kaheksa miinuskraadini. Siin on keskmine Eesti talv. Sõltub tuulest, kui kõrgele jopeluku kinni peab tõmbama. Pooluse lähedal päike looja ka ei lähe, nii et tööd saab teha ööpäev läbi," nentis Noormets.

Tööpäev näeb välja nii, et hommikul vaadatakse, mida ilm teha lubab. "Helikopter on ka meil pardal. Oleme praegu tagasiteel Teravmägede poole, kus ekspeditsioon lõpeb," nentis Noormets.