Illustraator: tehisaru tehtud pildid on liiga lakutud ja kunstlikud

Lasteraamatute illustraator Sirly Oder rääkis saates "R2 Hommik!", et ühe illustratsiooni tegemine võtab aega kaks päeva ning tema lisab pildile alati ka midagi niisugust, mida päriselus kunagi täpselt sarnasel kujul näha ei saa. Oderi sõnul astub AI küll juba kandadele, aga hetkel on tehisaru tehtud pildid liiga lakutud ja kunstlikud.

"Hommikut ei tasu alustada uudiste lugemisega, kui sa just raadios ei tööta, sest see võib tõsta ärevuse taset," ütles lasteraamatute illustraator Sirly Oder, kellel on traditsiooniks saanud hommikut alustada hoopis ilukirjanduse lugemisega.

Illustratsiooni tellimine illustraatorilt ja raamatu trükkimine on kulukas ning seetõttu ei ole täiskasvanutele mõeldud raamatutes sageli illustratsioone. "Mustvalgete piltide trükkimine maksab vähem ja seepärast on paljudes lasteraamatutes just mustvalged pildid, sest nii on odavam," nentis Oder.

"Kui mina hakkan illustreerima, siis ma tegelikult tahan ikkagi valmisteksti, mustandi põhjal on väga keeruline joonistada, aga ma olen ka seda teinud. Ma lei taha, et hakkan joonistama mõnda väga toredat stseeni, aga siis läheb raamat sisutoimetamisse ja keegi otsustab, et seda stseeni pole üldse vaja."

Ühe pildi joonistamiseks kulub Oderil kaks päeva.

Praegu illustreerib Oder Reeli Reinausi sarja "Vanalinna detektiivid". "Sari on varem ilmunud teise illustraatori piltidega, mina joonistan seda sarja nüüd edasi ja üle. Huvitav on vahepeal vaadata, mida otsustas raamatust välja noppida eelmine illustraator ja mida nopin mina. Millise meeleolu lisan sinna mina ja millise eelmine illustraator," tõdes Oder.

Illustraatori sõnul lisab ta alati pildile midagi niisugust, mida päriselt kunagi täpselt sellisel kujul näha ei saa.

"AI tulek annab ikka tunda. Kuna töötan ka raamatupoes, siis minu silme eest käib läbi väga palju lasteraamatuid ja nende seas on ka neid. mis on illustreeritud AI-ga. Suured kirjastused Eestis siiski seda teed ei ole läinud, ma loodan, et ei lähegi, seda teed on läinud pigem üksikkirjastajad või väikekirjastused. Praegu ei ole AI illustratsioonid veel väga heal tasemel, ikka leidub oravaid viie varbaga ja teisi müstilisi anomaaliaid, mida ei ole üle kontrollitud," ütles Oder. "Kindlasti on seal ka eetika küsimus, kas seda üldse peaks tegema. Illustraatorite arvates ei peaks, seal on ka plagiaadiküsimused."

Oderi sõnul on praegused AI pildid liiga lakutud, kunstlikud, ilma hingeta, aga fantaasiat on seal tõesti väga palju. "AI astub küll kandadele, aga hetkel me väga palju veel ei karda," lisas Oder.