"Popikroonikad" on tagasi Raadio 2 eetris

2017. aastal alustanud "Popikroonikad" naasevad pärast mõneaastast pausi Raadio 2 eetrisse ja on saatejuhi Sander Varuski sõnul paremad, kui kunagi varem. Omanäolise raadiodokumentaalina sukeldub saatesari igal pühapäeval süvitsi ühte kindlasse teemasse, rääkides populaarse muusika ajaloo mõjukamate ja unikaalsemate tegijate lugusid kronoloogiliselt.

"Popikroonikad" jätkavad üksikasjalikumat šablooni, mis sai sisse seatud Varuski autorisarjaga "Maailma muusikalinnad".

Saatejuhi Sander Varuski ja produtsent Kalli Talonpoika koostöös valmivad saated annavad ülevaate muusikutest, keda kuulaja võib alles avastada või luua vanast lemmikust uue pildi.

7. septembri avasaade keskendub Talk Talkile – muusikamaailma haruldasele nähtusele, kes lühikese aja jooksul muutus äratundmatuseni. Saavutades edetabelite edu süntpopi lainetes, tardus grupp visionäärist liidri Mark Hollise juhtimisel popist kuhugi avastamata paika, millest sai omakorda generatsioone inspireerinud muusika.

Nädal hiljem võtab "Popikroonikad" ette tänavu lahkunud Brian Wilsoni, kes on üks populaarse muusika geniaalsemaid loojaid. Beach Boysiga juhtis ta USA 1960. aastate popirevolutsiooni ja lõi ühe läbi aegade parima albumi. Wilsoni lugu on aga täis valusid ja kannatusi, mis valgusid tema geniaalsesse muusikasse.

"Popikroonikate" muusikaline ampluaa on lai ja tulekul on ka saade Briti-Ameerika koomiksikangelaslikust räpigurust MF Doomist.

"Popikroonikad" uus hooaeg algab Raadio 2-s pühapäeval, 7. septembril kell 13.05. Varasemad saated leiab R2 kodulehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist.