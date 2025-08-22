X!

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

"Von Fock" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Üle-euroopaline meediakonkurss Prix Europa on avalikustanud tänavused nominendid. Eestist jõudis lõppvalikusse ajastu krimisari "Von Fock".

Euroopa parimaid tele-, raadio- ja digitaalprogramme koondavale Prix Europa festivalile esitati tänavu 583 tööd 261 meediaorganisatsioonist. Eelvoorude hindamiste tulemusena valiti erinevate kategooriate lõppvalikusse 162 video-, audio- ja digitaalset projekti. Nominentide seas on töid 30 erinevast riigist. Kokku antakse oktoobri alguses Berliinis toimuval festivalil välja 14 auhinda erinevates kategooriates.

Lavastusliku videotoodangu (video fiction) kategoorias on auhinnale nomineeritud Eesti Telefilmi (ERR) ajastu krimisari "Von Fock". Režissöör Arun Tamme käe all valminud "Von Fock" osaleb võistluses kõrvuti 18 filmi ja sarjaga erinevatest riikidest. Kõikide tänavuste nominentidega saab tutvuda Prix Europa kodulehel.

Prix Europa kutsuti ellu 1987. aastal. Kodumaistest telesarjadest jõudis viimati Prix Europa nominentide hulka "Reetur" 2020. aastal. Audiokategoorias on korduvalt lõppvalikusse jõudnud Raadioteatris valminud kuuldemängud, sh "Kääbussiga" möödunud aastal.

Toimetaja: Karmen Rebane

