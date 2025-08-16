X!

"Keelesaade" alustab Vikerraadios uut hooaega

Vikerraadio
Antoine Chalvin ja Piret Kriivan
Antoine Chalvin ja Piret Kriivan Autor/allikas: Vivika Ludvig/ERR
Vikerraadio

Pühapäeval naaseb Vikerraadio eetrisse Piret Kriivani juhitud "Keelesaade".

Möödunud aastal pausile läinud "Keelesaade" jätkab 17. augustil Vikeraadios keeleteemade üle arutamist. Saate autor Piret Kriivan on uue hooaja esimesse saatesse kutsunud Pariisi idakeelte ja -kultuuride instituudi eesti keele ja kirjanduse professori Antoine Chalvini, kes kirjutas doktoritöö eesti keeleteadlase Johannes Aaviku keeleuuendustest.

"Keeleuuendus ei olnud vajalik, eesti keel oleks võinud areneda täiesti loomulikul viisil, aga see ei tähenda seda, et ma ei hindaks Aaviku tööd. Vastupidi just sellepärast, et ei olnud vaja, on tema ürituse edu veel imestamapanevam ja veel huvitavam," avas professor Antoine Chalvin saates keeleuuendusi lähemalt ja räägib ka eesti keele õpetamisest Prantsusmaa ülikoolis.

"Keelesaade" on Vikerraadio eetris pühapäeval kell 15.05. Varasemaid "Keelesaateid" kuuleb Vikerraadio kodulehel.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

