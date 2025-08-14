Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

Tänasel Eesti looduse päeval rääkis loodusemees Juhani Püttsepp Vikerraadios, et kuna inimene tahab loodust kogu aeg muuta, peab ta seda väga hästi ka tundma, selleks aga on vaja ise loodusesse minna. Püttsepp soovitas külastada oma lapsepõlve lemmikkohti või istuda aias ja jälgida, kuidas õunapuult õunad maha potsavad.

Täna tähistatakse Eesti looduse päeva ja see sai alguse 14. augustil 1910. aastal, mil loodi esimene eesti looduskaitseala, Vaika linnukaitseala Vilsandi lähistel.

"Mina arvan, et inimene oma põhiolemuselt ei ole 100 aasta jooksul väga palju muutunud ja peab ikka uuesti ja uuesti astuma looduse radadele. Inimene ju soovib loodust kogu aeg muuta, aga seda tehes peab ta loodust ka tundma. Ainuke võimalus seda teha on minna välja," ütles loodusemees, lasteraamatute autor ja õpetaja Juhani Püttsepp.

Loodusemehe sõnul ei pea inimesed selleks kuskile kaugele minema. "Võiks minna sinna, kus ta on kogu aeg käinud või kus ta lapsepõlves käis veel piima järel või naabritädile mune viimas. Võiks võtta sellesama raja ette. Või ei pea üldse kuhugi minema, võib lihtsalt võtta tooli, istuda aeda ja vaadata, kuidas õunapuu otsast õun alla potsab ja kuidas siis Admirali liblikad käivad seal õunte peal maiustamas," tõi Püttsepp välja.

"Võib ka ju võtta leentooli ja vaadata perseiidide sadu, no kui palju ta nüüd sajab, aga vaatad siis pool tundi üles taevasse, kindlasti mõnda sähvatust näed, ja siis ongi tunne, kuidas loodus on sinust uuesti läbi käinud nagu Linnutee tuuled oleks sind natuke uhanud."

14.-17. augustini toimub seoses Eesti looduse päevaga väga palju RMK matku.