X!

Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

Vikerraadio
Foto: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Tänasel Eesti looduse päeval rääkis loodusemees Juhani Püttsepp Vikerraadios, et kuna inimene tahab loodust kogu aeg muuta, peab ta seda väga hästi ka tundma, selleks aga on vaja ise loodusesse minna. Püttsepp soovitas külastada oma lapsepõlve lemmikkohti või istuda aias ja jälgida, kuidas õunapuult õunad maha potsavad.

Täna tähistatakse Eesti looduse päeva ja see sai alguse 14. augustil 1910. aastal, mil loodi esimene eesti looduskaitseala, Vaika linnukaitseala Vilsandi lähistel.

"Mina arvan, et inimene oma põhiolemuselt ei ole 100 aasta jooksul väga palju muutunud ja peab ikka uuesti ja uuesti astuma looduse radadele. Inimene ju soovib loodust kogu aeg muuta, aga seda tehes peab ta loodust ka tundma. Ainuke võimalus seda teha on minna välja," ütles loodusemees, lasteraamatute autor ja õpetaja Juhani Püttsepp.

Loodusemehe sõnul ei pea inimesed selleks kuskile kaugele minema. "Võiks minna sinna, kus ta on kogu aeg käinud või kus ta lapsepõlves käis veel piima järel või naabritädile mune viimas. Võiks võtta sellesama raja ette. Või ei pea üldse kuhugi minema, võib lihtsalt võtta tooli, istuda aeda ja vaadata, kuidas õunapuu otsast õun alla potsab ja kuidas siis Admirali liblikad käivad seal õunte peal maiustamas," tõi Püttsepp välja.

"Võib ka ju võtta leentooli ja vaadata perseiidide sadu, no kui palju ta nüüd sajab, aga vaatad siis pool tundi üles taevasse, kindlasti mõnda sähvatust näed, ja siis ongi tunne, kuidas loodus on sinust uuesti läbi käinud nagu Linnutee tuuled oleks sind natuke uhanud."

14.-17. augustini toimub seoses Eesti looduse päevaga väga palju RMK matku.

Juhani Püttsepp Autor/allikas: Urmas Tooming/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Margit Kilumets ja Sten Teppan

Samal teemal

ringvaade suvel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

13.08

Vähidiagnoosi saanud noor naine: haigus ei tohi takistada oma elu elamast

09:37

Väikelennukiga Tallinnast Ameerikasse lennanud piloodid: see oli meie unistus

13.08

Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

13.08

Unenõustaja Kene Vernik: ära tekita endale voodis negatiivseid seoseid

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

13.08

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

12.08

Genka: elaksin ainult räppimisega ära küll, kui tahaksin

14:04

Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

17.07

Kristel Leif: vähist paranemine ei tähenda, et kõik on endine

16.09

Oleg Sõnajalg: iga kord, kui Viivi hakkas tarvitama, oli mul väga raske

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo