Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe rääkis "Ringvaatele", et taastub oma Hispaania kodus infarktijärgsest operatsioonist ja tunneb ennast hästi. Salumäe sõnul ootasid teda kodus tema neljajalgsed lapsed, kellega koos on ta väga õnnelik.

"Ma olen juba koos oma neljajalgsete lastega väga õnnelik ja tunnen ennast väga hästi. Ma tean, et mul on see isheemia, südameprobleem olnud, see aeg-ajalt lööb välja ja peab käima ka operatsioonil, aga nüüd läks jälle korralikult korda. Kõik on hästi," ütles kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe, kes taastub oma Hispaania kodus operatsioonist.

Salumäe sai infarkti ja viibis seejärel nädal aega haiglas. "Ma tahan väga tänada eesti rahvast. Ma väga ei tahtnud öelda, et infarkti sain ja operatsioonil olin, aga inimesed ikkagi tahavad teada, kuidas mul päikese käes läheb. Päikese käes läheb mul hästi. Saame hakkama," tõdes Salumäe.

Salumäest tehakse praegu mängufilmi "Meie Erika", mis varsti kinodesse jõuab. "Minul ei ole vaja selle filmi pärast elevil olla, rahvas peab olema elevil. Las nad vaatavad seda filmi ja otsustavad," ütles Salumäe.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade suvel", saatejuht Marko Reikop

