Laulupeo peakunstnik Kristjan Suits: peamiselt tegelen asjade varjamisega

XXVIII laulupeo "Iseoma" peakunstnik Kristjan Suits rääkis "Ringvaatele", et peamiselt on tema ülesanne objekte varjata, mis omakorda loob lauluväljakule õiget atmosfääri.

Neljapäevaks on peakunstniku töö peaaegu tehtud. "Viimased ettevalmistused lõpetatakse öösel, kui me paneme lauluväljakul lilled paika, aga suures plaanis on minu jaoks pidu valmis ja ma saan nüüd hakata pidu nautima," rääkis Suits.

Peakunstniku töö on kestnud natuke üle ühe aasta. "Umbes siis hakkasin mingeid ideid mõlgutama. Peaasjalikult pean asjadega valmis olema umbes jaanuaris ja siis hakatakse juba asju tootma," lisas ta.

"Minu peamine eesmärk on see, et kui seda hiljem televisioonist või kusagilt mujalt vaadata, siis inimene tunneb ära, et tegu on just selle peoga. Peaasjalikult tegelen mingisuguste asjade varjamisega ja seeläbi loon lauluväljakule mingisugust atmosfääri."

Üks koht, kuhu kõigi pilgud iga peo ajal koonduvad, on dirigendipult. Sel aastal on dirigendipuldi jaoks täiesti uus lahendus välja pakutud. "Siin on kasutatud erinevaid korduvkasutatavaid konstruktsioone ja siit näemegi, et tegelikult see pult, lisaks sellele, et ta toob dirigenti esile, varjab tohutut elu, mis kõik selle taha jääb," selgitas Suits.

Uue elu on saanud ka tänavuse vabariigi aastapäeva kontserdi kätlemisruumi kaunistanud elemendid. "Peamine ongi see, et kõik, mis me toodame, saame hiljem taaskasutada või siis on need asjad väga väikese keskkonnajalajäljega," sõnas Suits.

Tantsuväljaku nõlvadel näeb Suitsu planeeritud laineid. "Seda laine motiivi kordame me kõikjal väljakutel, ka rahvamuusikute peol. Kokku on vist 700 lainet ja neid on ikka kilomeetrites. Need kogused on väga suured. Kui ma lähen nüüd mõnda suuremat teatrilavastust tegema, näiteks "Rahamaad", siis see tundub nüüdseks juba nii väike. See mastaap on siin pidudel lihtsalt meeletu ja ei ole mõtet igale piirdeaiale midagi nikerdama hakata. Lõpuks see materjali ja tööjõu kogus on lihtsalt meeletu," nentis Suits.

Suitsul tuleb ka suurel määral arvestada sellega, et kõik klapiks ka siis, kui lauluväljak lauljaid ja publikut täis on. "Sellepärast ta inimestest tühjana võib-olla mõjubki natukene tapeedi või igavana. Ma ei tohi olla kunstnikuna huvitav. Kui see mass juurde tuleb, siis nemad koos moodustavad selle terviku, mitte minu asi, mida mina siia teen," lisas ta.