Annelinna kerkis tudengite loodud looduslähedane koosolemise paik

Tartus Annelinnas Hansa ja Descartes'i kooli juures asuva tiigi ääres valmis EKA arhitektuuritudengite esimese kursuse ehituspraktika käigus looduslik varjualune.

Varjualune "Õrred" on EKA traditsioon ja tänavu valmis TalTechiga koostöös juba 20. varjualune. "Varjualuse ülesanne on tudengil endalt küsida mingisugune talle oluline probleemküsimus ja see siis ruumiliselt lahendada. Minu probleemküsimuseks sai see, kuidas aastast rahulikult ja mitte liialt muretsedes läbi saada ja ma leidsin vastuseks, et peab märkama väikeseid looduse muutusi enda ümber ja üleüldse proovima teadlikult leidma ilu igas päevas, mitte muretsema kogu aeg tuleviku pärast," selgitas teose autor Astrid Lepist.

Tudeng tahtis luua linnaruumi loodusliku ja naturaalse paiga, mis inimese sellest ümbritsevast keskkonnast välja murraks.

"Varjualusel katust ei ole, ta on pigem päikesenautimise ja koosolemise paik, aga öelda, et see mitte kellelegi varju ei paku, on natuke vale, sest meie kontseptsiooni osa on kasvatada selle varjualuse ümber kõrge ja loodusele iseloomulik niit. Varjualuse ümber oleme pannud lamapuitu, mis pakub varjualust väga paljudele putukatele ja väikestele loomadele ning lindudele," tõi Lepist välja.

18. juunil kel 16 toimub varjualuse avamine. "Kõik, kes soovivad, võivad siia täna tulla," kutsus Lepist.

Varjualune on projekteeritud viieks aastaks. "See kindlasti püsib kauem, aga see on juba Tartu linna otsustada."