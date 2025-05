Aguraiuja: vahepeal oli tunne, et kunstihoonet hoiab koos 30 kihti värvi

Juba 2,5 aastat on Tallinna Kunstihoone Vabaduse väljakul seisev maja olnud remonditöödeks suletud. "Ringvaade" uuris, kuidas ehitustööd läinud on.

Kui 1925. aastal loodi Eesti Kultuurkapital, hakkas vaikselt idanema mõte kõigi kunstide majast. Seda soovisid muusikud, kirjanikud, teatriinimesed, aga lõpuks jäi see vaid kunstnikele. Kunstihoone pidulik avamine toimus 1934. aasta 15. septembril suurejoonelise näitusega, kus oli välja 299 tööd 104 autorilt. Juba aasta hiljem avas uksed ka kujutavate kunstide klubi ehk Kuku klubi. "Kõik läheb paremaks, kõik läheb ilusamaks," lubas kunstihoone direktor Paul Aguraiuja.

Kunstihoone galeriikorrusel on veel endiselt näha, kui hullus seisus hoone enne remonti oli. "Sisuliselt on fassaad maja küljest lahti. Tagantpoolt on maja madalam osa maja kõrgema osa küljest lahti. Ja kui on näha pragu, kuhu mahub käsi vahele, siis pikka pidu ei ole," märkis Aguraiuja.

Aastatega tugevalt vajunud maja toestamiseks rammiti 17-18 meetri sügavusele kokku 130 mikrovaia. "Vahepeal oli küll tunne, et seda maja hoiab koos 30 kihti värvi," nentis ta.

Lisaks olemasolevatele näituseruumidele saab kunstihoone ka täiesti uue saali, mis asub klaaslaega saali peal. "See ruum saab olema platvormidega. Keskel on neli platvormi, mida saab erinevates suundades liigutada, seal peal on teosed ja inimesed saavad ümber kunsti kõndida," tutvustas Aguraiuja.

Ka ateljeeruumid saavad uue ilme ja lähevad pärast remonti kunstnik liidu kasutusse.

Laiemale avalikkusele on kõige tuttavam vast kunstihoone keldriosa, kus asus Kuku klubi. Kuku avamine on kavandatud järgmise aasta lõppu. Seepärast otsitakse just praegu klubile uut peremeest või perenaist. Teada on see, et klubi sisustuse pärast tema muretsema ei pea.

"Kuku klubis võeti muinsuskaitse alla 90-ndatest pärit mööbel. Need legendaarsed boksid, mis on olnud Kuku peasaalis, on restaureerimisel ja tulevad kõik tagasi. Aga ülejäänud ruumid, mis on siin ümber, need muutuvad ikka kaasaegseks," tutvustas Aguraiuja.

Uuendatud Kuku klubi koosneb kahest erinevast osast – keldris asuvast klubist ja maapealsest kohvikust. Maapealne kohvik avatakse Vabaduse väljaku äärde, kunstihoone peasissepääsu kõrvale, mis avaneb ka sisehoovi ja annab võimaluse soojade ilmade korral laieneda. Keldris paiknevad ruumid säilitavad muinsuskaitse all oleva mööbli ning koosnevad baarist, restoranialast, kunstiraamatukogust ja kaminaruumist. Lisandusena saab Kuku Klubi programmis hakata kasutama ka black-box-stuudiot.

Kukule otsitakse ka uut kontseptsiooni. "Tahakski seda, et tuleks siia koht, mis võimaldaks taastada selle Kuku klubi, mis ta kunagi oli. See ongi väga äge kultuuriinimeste ja tugeva kultuurihuviga inimeste kokkusaamise koht, kus sünnib diskussioon, samal ajal saab head juua ja süüa, on ägedad peod," lausus Aguraiuja.