Kristjan Port: ühiskond on talumatu inimeste vigade suhtes

Kristjan Port rääkis "Vikerhommikus", et ühiskond on suhteliselt talumatu vigade suhtes, aga inimestele meeldivad eksivad inimesed. Port tõdes, et inimese väärtus hakkab langema, sest inimeste tööalased väljakutsed vähenevad ja me peame otsima endale teistsuguse väärtustähenduse.

"Inimene kardab, et eksimused on karistatavad, mis on täitsa arusaadav hirm. Ühiskond ongi suhteliselt talumatu vigade suhtes, aga päriselt inimestele meeldivad eksivad inimesed. Siis sa tunned, et sa ei ole ainuke," ütles tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port.

Pordi sõnul on tehisintellekt osutunud väga intelligentseks vestluspartneriks ja oskab suhelda. "See on juba nii kaugele arenenud, et on juba esimesed avameelsed reaktsioonid, et tehisintellekt on liiga viisakas."

Palju on inimesi, kes otsivad tehisintellektist intiimset partnerit. "Intiimsus ei tähenda sugugi ainult seksuaalset lähedust, vaid seda, kui sa oled usaldanud endast teisele inimesele päris palju ja kui teda ei ole, siis tajud, et sinust on midagi nagu kaduma läinud. Nüüd me näemegi, et kui aku hakkab tühjenema, siis hakkavad meist osad katki minema ja osa inimesi on nõus varastama akulaadija töökaaslase tagant, öeldes, et tal pole vaja. Väga huvitavad käitumised on hakanud tekkima," sõnas Port.

Fundamentaalselt seisneb inimese väärtus teiste inimeste teenindamises. "Evolutsioon on teinud meid sotsiaalses loomaks, kui me teisi teenindame, siis teised teenindavad meid. Seega meie põhiline väärtuspakkumine on tavaliselt vahetatud raha vastu ehk palgatöö. Peamiselt läbi töö hinnatakse meid. Kui küsitakse, kuidas sul läheb, mõeldakse tavaliselt tööd, võõras inimene küsib, millega sa tegeled, mis tööd sa teed ja selle kaudu oskame inimest paremini hinnata," nentis Port.

Samas inimeste väljakutsed vähenevad, näiteks kõrgharidusele vastavaid töid hakkab vähemaks jääma, palju rohkem on töid, mis on hästi lihtsad.

"Tööhõive on kasvanud, aga see on väga madala sissetulekuga töö. Seega võib öelda, et inimese väärtus hakkab langema. Kaks väärtuspakkumist on meil veel. Üks on see, et me oleme sõdurid, ajalooliselt me oleme kahuriliha olnud. Ukraina kriis küll näitab, et seda ränka sõduriks olemise tööd on ka palju, aga põhimõtteliselt, kui väga tahta, siis seda saab arvuti tagant ka teha."

"Ja siis on poliitiline väärtus. Meil antakse vimpleid ja pastakaid enne valimisi selleks, et me loovutaksime oma hääle ning pärast seda enam kedagi ei huvita. See on ainuke väärtus, mis meil on veel manipuleerimiseks alles jäänud, sest paistab, et töötegemise võimalus hakkab vähenema," tõi Port välja.

Sotsiaalmeedia saavutas erakordselt kiire tulemuslikkuse just seetõttu, et inimesed avastasid, et vaat kui lihtne on sõpru karjatada, ainult klikid ja mul on päris palju sõpru. Emotsionaalselt ega evolutsiooniliselt pole meil kunagi saanud olla väga palju sõpru, sest nad on alati väga kallid, tõdes Port.

"Ka puhkus on väga paljudele inimestele stressiallikas," lisas Port.

"Inimese heaolu sõltub suuresti maailmast õigesti aru saamisest. Äsja oli suitsetamine tervislik, sai kaalu langetada ja lapsega emale soovitati suitsetada, kuna rahustab närve. Me oleme midagi õppinud, et see õige ei olnud. On päris palju asju, mis on osutunud valeks ja siis me kasutame tehisintellekti, nägemaks seda maailma moel, mille suhtes me ise oleme piiratud olnud. Aga meie tunded ja meie kunst? Siis ütle tehisintellektile, et tee paremat kunsti, mis mõjub mu tunnetele," tõi Port välja.

"Aga tunded on olulised teineteisest hoolimiseks ja teineteisega arvestamiseks. Avastamegi, et töö ei ole elu kese, las see masin teeb seda kõige paremal moel. Otsime siis endale teistsuguse väärtustähenduse, milleks ei ole töölkäimine ja raha kogumine," sõnas Port. "Elu mõte ongi see, et proovi need võimalused, mis sul on, kõige paremini ära kasutada. Kui sa leiad midagi, mis rikastab seda inimestevahelist olemist, see on päris elu eesmärk, panna kõik inimese võimed proovile."

Iga töökoht on Pordi sõnul väga kitsas väljakutsete koht, isegi kui inimene suudab väga palju teha. "Liiga edukas sa ei saa olla, siis hakkad midagi teiste arvelt tegema. Töökoht ei võimalda realiseerida inimese võimeid kogu tema rikkuses."

"Metsniku amet on üks, mida on suhteliselt raske asendada," lisas Port.