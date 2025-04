Kalur Raio Piiroja: tindihooaeg on väga raskelt alanud

Elukutseline kalur Raio Piiroja tõdes "Terevisioonis", et tindihooaeg on nii raskelt alanud, et tinte tuli lausa teiste kalade seest ükshaaval välja korjata. Piiroja sõnul on palju ka püügipiiranguid ja bürokraatiat, aga kalurid jäävad ellu, lihtsalt rohkem vaeva tuleb näha.