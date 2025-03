Kohalikud kirveviskajad tegutsevad kirveviske MM-i Eestisse toomise nimel

"See on kirveviskajate kirvehall, mis on Eestis, aga ka terves maailmas ainuke kirvehall, mis on spetsiaalselt kirve viskamise jaoks tehtud," ütles kaheteralise kirve viskamise medalist Karol Raidma, tutvustades suurt kivist hoonet.

Kirvehall asub Alutaguse vallas Mäetagusel ning vald otsis hoonele pikalt otstarvet. "Leidsime, et võiksime selle oma kasutusse saada," sõnas kirveviske treener Kalle Raidma.

Enne kirvehalli kolimist viskas perekond Raidma kirvest oma koduõuel.

"Miks teised maad olid kirve viskamises paremad kui meie, siis talvisel hooajal ei olnud meil võimalust normaalselt trenni teha," selgitas kirveviske treener Külli Raidma.

"Eestis naiste seas konkurentsi hetkel väga ei ole," tõdes Karol, kes saavutas kirveviske EM-l juuniorite seas 2. koha ja tüdrukute arvestuses tuli võitjaks.

Kirvest visatakse kuue meetri kauguselt ja see on ühesugune nii meestele kui naistele. Kirvetera laius ei tohi olla rohkem kui 15 sentimeetrit.

"Muidu see ala ei ole kallis, aga kui sa tahad välismaale võistlema minna, siis on kallis," ütles Külli.

"Meil on väga suur igatsus ja tahtmine tuua kirveviskamise maailmameistrivõistlused Eestisse, see on meie siht," tõdes Külli ning seepärast on lisaks suurele kirvehallile veel ka väiksem treeningruum ja praegu ehitatakse väliala, kus samuti kirvest saab visata.

2026. aasta kirveviskamise MM toimub Rootsis, aga 2028. aastal toimuva MM-i loodab perekond Raidma korraldada Eestis.

"Üks tore asi, mis selle ala harrastamise juures on huvitav, et kirveviskamisega üle maailma tegelevadki perekonnad," täpsustas Karol.