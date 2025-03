"Fränki" noored peaosalised: enda ümber tuleb õiged inimesed leida

Tõnis Pilli mängufilmi "Fränk" üheks keskseks teemaks on kiusamine. Filmi peaosalised Derek Leheste, Tõru Kannimäe ja Oliver Kõvask leidsid "Ringvaates", et film keskendub noorte jaoks väga olulisele teemale.

"Fränk" räägib katkisest perest pärit Paulist, kes satub võõrasse linna ja teeb õnne otsides valesid otsuseid, kuni tema allakäigu peatab ootamatult üks kummaline puudega mees. "Film räägib noortest poistest, kes on vähe armastust saanud enda elus, kes on jäetud unarusse ja kuidas nad proovivad elus hakkama saada," kommenteeris Jasperi osatäitja Tõru Kannimäe. "Filmi mõte on kindlasti ka see, et ükski poiss ei ole paha, kõigil on oma kiiksud ja kääksud," lisas Taneli osatäitja Oliver Kõvask.

"Teema, mida filmis käsitletakse, puudutab väga paljusid noori. See on minu meelest väga oluline asi, mida kinoekraanile tuua," arvas Derek Leheste, kes kehastab peategelast Pauli, kes üritab uues keskkonnas karmi poistekampa sulanduda. "See on näitlemise ilu, paned end sellisesse rolli, milline sa igapäevaelus ei ole. Muidu oleme täitsa toredad poisid," sõnas ta.

"Derek teeb väga hea rolli. Stsenaariumis oli kirjas "hundi pilguga poiss", Derek on täpselt hundi pilguga poiss," kiitis Kannimäe. Ka Oliver Kõvaski võttis kaasosalise rollisooritus sõnatuks: "See hundi pilk, mis tal oli ja see valu silmades, mida ta proovis kogu aeg varjata."

Ka Kannimäe kehastatav Jasper, väikelinna poistekampa liider, on pärit katkisest perest. Poiss elab isaga, kel pole tema jaoks aega. "Ma sain tegelikult Jasperist väga hästi aru, leidsin ka enda ühised küljed Jasperiga. Sügaval sisimas ta on hea inimene, lihtsalt elu on teda niimoodi raputanud, et ta üritab teistele nõnda näida."

Poistekamba peksupoissi kehastavale Kõvaskile läks rolli sisseelamine kergelt. "Tanel on targem poiss, on julge, tahab kogu aeg sõna sekka rääkida. Kuna ma olen ka selline, siis oli väga lihtne rolli sisse saada," sõnas ta. "Oliver oskab väga hästi oma emotsiooni välja näidata," kiitis Leheste.

Filmi üheks keskseks teemaks on kiusamine. Filmi osatäitjad on kiusamisega ka ise ühel või teisel moel kokku puutunud. Kannimäe tõi välja, et suureks teguriks on grupisurve, mistõttu on ka keeruline alati vahele astuda. "Kindlasti on olnud olukordi, kus ma oleks pidanud seda tegema, aga ei ole seda teinud. Tulevad sellised asjad mängu, et mida teised arvavad sinust jne," nentis ta.

"Kui mõni poiss peaks ütlema, et teda on kiusatud, siis see kõlab nende arust võib-olla nõrgana. Aga kindlasti, kui oled poiss ja sind on kiusatud, siis oluline on sellest rääkida," sõnas Leheste.

Lõppeks tuleb Kannimäe sõnul enda ümber leida lihtsalt head inimesed. "Kindlasti seal väikelinnas, kuhu Paul läks, oli ka teisi noori, kes ei olnud selline kamp. Tuleb õiged inimesed leida."