ERSO pokaalansambel: klaasid on olnud pillid juba aastasadu

ERSO pokaalansambel esitas "Ringvaates" spetsiaalselt klaasidel mängimiseks kirjutatud teose ning orkestriliikmed tõdesid, et väga tore on katsetada erinevaid instrumente. Tõestamaks, et kõiki lugusid on võimalik esitada klaasidel, mängisid nad ka katkendi Eesti Laulu võiduloost "Espresso Macchiato".

ERSO pokaalansambel musitseerib veega täidetud veiniklaasidel. "Me mängime noodist. Klaaside mängimine on ju vana komme, seda tehakse juba aastasadu," selgitas pokaalansambli eestvedaja Vambola Krigul. "Üks konkreetne helilooja on võtnud kõigile tuttavad klaaside mänguvõtted ja komponeerinud need teoseks."

Enne mängimist on vaja klaasid ära häälestada ning seda tehakse klaasi vett valades. "Kui klaasi vett lisada, siis helikõrgus muutub poole tooni jagu," lisas Krigul.

"Vambola sellest ideest rääkis ja mulle tundus kohe, et ma tahan ju ka," sõnas ansambli liige Triin Krigul. "Mina mängin muidu viiulit, Mari samuti viiulit ja Helena vioolat. Meil on üsna klassikaline kõik see valik, mida me teha saame. Nii tore on katsetada vahel ka hoopis teistsuguseid asju."

"Ma olen selles ansamblis nii nõudepesija kui häälestaja," muheles Vambola.

Stuudios esitas ansambel veiniklaasidele kirjutatud loo. "Helilooja, kes resideerub New Jerseys, on isegi oma teose saatetekstis kirjutanud, et kui te seal regioonis seda lugu mängite, siis ta lahkesti laenab oma klaaside komplekti," tõi Vambola Krigul välja.

Paavli kultuurivabrikus toimub sel reedel ERSO egiidi all kontserdisari "Audiospaa". Kuna kõik piletid on välja müüdud, saab kontserdile kaasa elada erso.tv kodulehel.

