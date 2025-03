Triinu Tamm: Han Kang on autor, kes ei karda ebamugavaid teemasid

Otsus Han Kang eesti keelde tõlkida sündis Loomingu Raamatukogul umbes neli aastat tagasi. "Kui Nobeli auhinna teade tuli, see oli nagu sülle langenud õnn," tõdes Loomingu Raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm saates "Hommik Anuga".

Tamme sõnul on Han Kang autor, kelle looming nõuab süvenemist. "Seal on tõsised teemad ja ka tema stiil on üsna nõudlik. See tahab ikkagi puhanud pead, tähelepanu," märkis ta.

Just esimesena eesti keeles ilmuv "Taimetoitlane" ongi Han Kangi kõige populaarsem teos. Tamme sõnul saavad 2007. aastal kirjutatud romaanis kokku suured ja olulised teemad ning autori huvitav kirjaviis. "Nende teemade puhul on põnev see, kuidas ta vaatleb neid mitme nurga alt. Ta esitab rohkem küsimusi kui annab vastuseid. Ta on kirjanik, kellega lugeja saab kaasa mõelda ja võib-olla ka mõne uue mõtteni jõuda. Ta ei ole see kirjanik, kes kinnitab mingisuguseid arusaamasid, mis on juba varem olemas," avas ta.

"Taimetoitlane" on ühe naise lugu ning selle peamine teema on vägivald selle väga erinevates aspektides. "Huvitav on see, et naine, kes on romaani peategelane, tema ise sõna ei saagi. Jutustavad hoopis inimesed, kes on tema ümber. Nende pilkude kaudu hakkab lugu lahti rulluma," tutvustas Tamm. "Näiteks on tema abikaasa väga häiritud sellest, et naine ütleb, et ta ei söö enam liha, sest mehel läheb elu niivõrd ebamugavaks. Naine on valmistanud niivõrd maitsvaid liharoogasid ja korraga ta keeldub neid valmistamast. Ja siis see mees üritab mõjutada naist igal võimalikul viisil, et saada tagasi sellesse mugavasse elurööpasse, millest see sündmus on teda välja raputanud."

Tamme sõnul on romaanis ka väga karme stseene. "Need teemad on sünged, lugeja tunneb, et ta on läbi raputatud ja võib-olla on see teda emotsionaalselt ebamugavatesse kohtadesse pannud, aga sealt ei jää musta masendust. Tema teeneks võibki lugeda seda, et ta ei karda ebamugavaid teemasid ja ta toob need oma kirjanduse kaudu välja, näitab neid mitme nurga alt. Ta ei ole moraalilugeja," rääkis Tamm. "Ma arvan, et selliseid raamatuid tuleks just lugeda, sest need arendavadki meie empaatiavõimet, meie mõtlemisvõimet, meie võimet näha maailma palju mitmetahulisemana."

"Taimetoitlase" on korea keelest eesti keelde tõlkinud Anni Arukask.