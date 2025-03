ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Tiina Mälbergile

16. märtsil tähistab 55. sünnipäeva näitleja Tiina Mälberg. Selle puhul pühendab ETV2 oma pühapäevase teemaõhtu just talle.

19.30 "Prillitoos. Tiina Mälberg" (2020)

"Prillitoos" on Rakveres külas näitleja Tiina Mälbergil, räägime tema rollidest nii teatris kui ka elus.

19.50 "Kuulsuste lahing. Endla teater ja Rakvere Teater" (2021)

Eesti rahvas armastab jäägitult oma teatreid ja näitlejaid. Kui siia valemisse lisada mälumäng, on tulemuseks mõnus võistlussaade. Endla teatrist tormavad lahingusse Andrus Vaarik, Kadri Rämmeld ja Sander Rebane, Rakvere Teatrit esindavad Tiina Mälberg, Velvo Väli ning Rainer Elhi. Lahingut õhutavad Maire Aunaste ja Marko Reikop.

20.50 "Tähelaev. Tiina Mälberg" (2013)

Ta on lõpetanud lavakooli 15. lennu ja pidanud näitlejaametit Viljandis ning nüüd rida aastaid Rakveres. See tähendab küll elu ratastel, aga ka omamoodi maailma, mis teatri ümber ja teatri sees. Provints ei tähenda sugugi provintslikkust - Rakvere Teatris jätkub nii värskeid mõtteid kui ka huvitavat tööd. "Tähelaeva" stuudios on näitleja Tiina Mälberg.

Saatejuht Meelis Kompus, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

22.05 "Ema" (2016)

Trillerlik lugu sellest, milleni võib viia aastatepikkune enesepettus, täitumata unistused ja armastuse puudus. Filmi keskmes on tulistamise tagajärjel koomasse langenud täiskasvanud poja eest hoolitsev naine, kes seisab silmitsi terve väikelinna täie inimestega, kes üritavad tema pojaga juhtunu mõistatust lahendada.

Osades Tiina Mälberg, Andres Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten, Jaan Pehk, Jaak Prints, Rea Lest. Stsenaristid Leana Jalukse ja Al Wallcat, lavastaja Kadri Kõusaar, produtsent Aet Laigu. Tootja Meteoriit.