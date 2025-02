ERR-i raadiojaamad ühinevad Baltikumi-ülese Ukraina toetusaktsiooniga

Täiemahulise sõja kolmandal aastapäeval näitavad Balti riikide meediaorganisatsioonid toetust Ukrainale, mängides 24. veebruaril kell 12 üheaegselt Ukraina hümni. Kolm aastat tagasi Lätis alguse saanud solidaarsusakt on kasvanud riikide üleseks ja esimest korda ühinevad sellega Eesti ja Läti meediaorganisatsioonid, rohkem kui 70 avalik-õiguslikku ja erakanalit. Ukraina hümni esitavad keskpäeval ka Eesti Rahvusringhäälingu raadiojaamad Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 2 ja Raadio 4.

Kampaania algataja, muusiku ja Läti Raadio 5 juhi Kārlis Kazāksi sõnul kutsuti algatus Lätis kolm aastat tagasi ellu kinnitamaks, et Ukraina ei ole üksi ja vaba meedia seisab inimlikkuse, vabaduse, rahu ja demokraatlike väärtuste eest. "Sel aastal seisavad Läti meediakanalid kolmandat korda üheskoos, nüüd koos Leedu ja Eesti kolleegidega. Usume, et see on hetk näidata Ukrainale ja maailmale oma vankumatut usku ja veendumust, et mõistus võidab," ütles ta.