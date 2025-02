"Ringvaate" suusaässad said Tartu maratoni teatesõidus väärika 27. koha

"Ringvaate" teatemeeskonda kuulusid saatejuhid Hannes Hermaküla, Grete Lõbu ja Jüri Muttika.

"Ei saanud teha rahulikult, mõtlesin, et peab ruttu tulema," selgitas teatesõidu läbinud Hermaküla.

Kui kolmanda vahetuse parimad sõitjad juba rajale tulid, polnud Muttika jõudnud teist vahetust veel üle anda.

"Suusatunnid jäid sel talvel tegemata, täna ma sain oma esimese suusatunni," võttis Muttika kokku sõidukogemuse kohe pärast teatesõidu vahetuse lõppu. "Loll on see, kes ütleb kohe igale asjale "jah", nii et õppetund missugune," vihjas Muttika sellele, kuidas kolleegid ta teatesõitu sõitma meelitasid.

Grete Lõbu kommenteeris rajal sõites Hermakülale, kes teda vahepeal vaatama tuli, et tal on rajal nii üksildane olla, sest seal polnud ühtki teist suusatajat. "Väga mõnus oli!" kommenteeris Lõbu oma teatesõitu.

"Kell on 15:23 ja me oleme kõik õnnelikult finišisse jõudnud. Ma arvan, et me saime jube hea koha," sõnas Hermaküla.

"Mul pole õrna aimugi, mis koha me saime, aga ma tean, et vähemalt üks peaks minust veel tagapool olema, sest ma läksin tast mööda," lisas Lõbu. "Alutagusel vahelduseks Tartu maratoni pidada on minu meelest täitsa mõnus."

"Ringvaate" entusiastlik esindusmeeskond sõitis Tartu maratoni teatesõidus välja 27. koha.