Video: piilu Kumu kunstimuuseumi kogudesse ja tagatubadesse

Kumu kunstimuuseum on täis saladusi. Nii on turvakaalutlustel saladusloori all näiteks kogude asukohad. "Me ei tohi televaatajatele öelda, millisel Kumu korrusel me isegi asume. Me asume kuskil Lasnamäe klindi sees, aga millisel korrusel, see peab kõik saladuseks jääma," rääkis Kumu maalikogu juhataja Liisa Kaljula.

Kui Kumu püsiekspositsioonil on igapäevaselt väljas umbes 300 teost, siis kogudes on neid hoiul ligi 7000. "Eesti kunstiajalugu peabki olema laiapõhjaline. Selleks, et me saaksime seda uurida ja näidata, mitte ainult täna ja homme, vaid ka saja ja kahesaja aasta pärast. Moed muutuvad kogu aeg, muutub ka meie pilk kunstile. See autor, kes meile täna tundub kõige olulisem, ei pruugi seda olla homme. Nii peabki olema, et Kumus on peidetud selline reservuaar," sõnas Kaljula.

Konserveerimise osakonnas restaureeritakse, puhastatakse, konserveeritakse eri kunstiteoseid, kuid valmistatakse neid ette ka näitustele välja saatmiseks. Nii on Kumust laenule minemas teosed Tartu ERM-i, Helsingisse Ateneumi kunstimuuseumisse kui ka Dresdeni kunstimuuseumisse.

Kuna kunstimuuseumi arhitekt Pekka Vapaavuori on soomlane, ei saanud tema projekteeritud hoonetekompleksist puududa loomulikult ka saun. Kuigi viheldakse saunas harva, siis konservaatorite sõnul on saunas hea aeg-ajalt kunstiteoseid kuivatamas käia.