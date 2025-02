Vivian Säde: "Kalamaja blues" on Eesti telemaastikule vajalik

Režissöör ja stsenarist Vivian Säde ütles "Terevisiooni" stuudios, et "Kalamaja blues" on sarjana, mis üritab noori kõnetada neile omastel platvormidel, Eesti telemaastikule vajalik.

Soome Rahvusringäälingu Yle, Eesti Rahvusringhäälingu ja Moondustfilms koostöös valminud veebisarja "Kalamaja blues" teine hooaeg jõudis sel nädalal Jupiteri.

Säde sõnul võivad sarjas käsitletud, veidi tabumad teemad tekitada ebamugava tunde ja küsimuse, kas peaksime ikka neist rääkima. "Aga just sellepärast ongi tähtis neist rääkida ja läbi komöödia. Sest isegi kui "Kalamaja blues" on uudses formaadis, siis on ta väga klassikaline komöödia. Draama elementidega küll," selgitas Säde.

Näitleja Maria Valgu sõnul täidab "Kalamaja blues" auku, sest üleminekueas noortele suunatud seriaale väga ei ole. "Kui tehakse, siis tehakse kas täiskasvanutele või juba lastele. Seal on mingi vahemik, kellele võiks rohkem materjali toota, et neil oleks ka midagi vaadata," rääkis Valk.

Sarja viieminutilised episoodid on mõeldud ka sotsiaalmeediakanalitest vaatamiseks. "Ma arvan, et kõnetame noori just nendel platvormidel, mis neile omased on, siis saame ka neile seal palju kvaliteetsemat sisu toota. See on uudne mõtlemine, jah, aga ma arvan, et see on Eesti telemaastikule vajalik," ütles Säde.

Humoorikate ja eluliste stseenide sisse on pandud ka eluks vajalikku infot. "See on minu kui stsenarist-lavastaja tee teha komöödia-draamasid, millel on suurem sõnum. Sellel hooajal räägime lisaks seksuaaltervisele ka partneri usaldamisest, kapist välja tulemise järgsetest suhetest perekonnaga, kuidas üldse endale lähedasi inimesi leida. Seda kõike läbi Kalamaja linnaruumi," rääkis Säde.

Valk lisas, et sealjuures ei muutu sari kordagi moraliseerivaks. "Ei ütle, et nüüd on nii või et nüüd peab olema selline. Läbi kerguse ikkagi," tõdes Valk.

Teises hooajas on uusi tegelasi, keda kehastavad Piret Kalda, muusik Inger ning drag-artistid Helgi Saldo ja Delfi Oraakel. Külalistena võib näha ka Marten Kuningat ja Elmo Nüganeni. "Nüganen ja Kalda said ka sellepärast valitud, et "Armastus kolme apelsini vastu" on tervet sarja läbiv intertekstuaalne viide. Oleme proovinud klassikalist Eesti komöödiat refereerida," lisas Säde.