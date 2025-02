Noorte veebisarja "Kalamaja blues" teine hooaeg jõudis Jupiteri

Komöödiat ja draamat ühendav noortesari "Kalamaja blues" viib ka teisel hooajal Kalamajja, kus Olli, Sofi, Moonika ja Jan seisavad esimese hooajaga võrreldes silmitsi tõsisemate teemadega. Uuel hooajal on fookuses seksuaaltervis, kaaslase usaldamine ja enesekindluse leidmine verivärske täiskasvanuna.

"Oleme teisel hooajal viidanud kullafondi kuuluvale Eesti komöödiale "Armastus kolme apelsini vastu", et noorte Eesti filmitegijatena, kes on kasvanud samas kodumaises kultuuriruumis nagu kõik teised, tuua tele-ekraanile midagi uut ja innovaatilist ilma, et me oma juuri ära unustaks," kirjeldas režissöör-stsenarist Vivian Säde sarja loomisprotsessi.

Koostöös Ingeriga luuakse sarjale promosingel, mis on cover Singer Vingeri pophitist ''Ära jahtu''. Veebruari jooksul ilmub loole ka muusikavideo.

"Kalamaja Blues" on Eesti esimene LGBT-peategelastega noortesari, kus suhteteemasid käsitletakse nii eri- kui ka samasooliste partneritega.

Sarja teises hooajas astuvad üles nii esimesest hooajast tuntud Annabel Tanila, Liisbeth Kala, Maria Valk ja Karl Jakob Bartels kui ka uued tegelased, keda kehastavad Piret Kalda, muusik Inger ning drag-artistid Helgi Saldo ja Delfi Oraakel. Episoodides teevad kaasa ka Elmo Nüganen, Marten Kuningas ja Sille-Kadri Simer.

Sarja režissöör-stsenarist on Vivian Säde, operaator Andres Arukask, kunstnik Elisa Sinisalu, helilooja Madis Kreevan, kostüümikunstnik Kreet Maurer, helirežissöör Helena Kõiv, produtsendid Vivian Ruumet ja Vivian Säde.

Uuenduslikus formaadis "Kalamaja blues" pakub lühikesi, viieminutilisi episoode, mis jõuavad korraga vaatajateni nii Eestis kui ka Soomes. Uue hooaja lood linastuvad 11. kuni 14. veebruarini kahes formaadis – nii ERR-i Jupiteri platvormil kui ka Yle @areena.stories ning ERR Jupiteri sotsiaalmeediakanalites. Sarja esimese hooaja lood leiab samadelt kanalitelt.

